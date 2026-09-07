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Sửa Luật Đất đai: Quá 60 tháng chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi

Phan Thiên

TPO - Dự Luật Đất đai sửa đổi đề xuất trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất.

Quá 60 tháng chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng bị đề xuất thu hồi

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến là quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai và do chấm dứt việc sử dụng đất.

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Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất quá 60 tháng chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng sẽ bị thu hồi.

Dự thảo cơ bản kế thừa các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất; đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo Luật Đất đai năm 2024.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo bản án, quyết định của Tòa án.

Đáng chú ý, đối với đất được giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng không được đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, dự thảo đề xuất cơ chế xử lý theo hướng tăng chi phí đối với tình trạng để đất chậm đưa vào khai thác.

Cụ thể, Nhà nước sẽ thu một khoản tiền tương ứng với thời gian đất không được sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Trường hợp quá 60 tháng kể từ thời điểm phải đưa đất vào sử dụng mà chủ đầu tư vẫn không thực hiện, Nhà nước sẽ thu hồi đất.

Đề xuất này được xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 21 của Trung ương về việc làm cho chi phí găm giữ đất không sử dụng cao hơn lợi ích từ đầu cơ, qua đó hạn chế tình trạng đất được giao cho dự án nhưng chậm triển khai, bỏ hoang kéo dài.

Dự thảo cũng phân định rõ trường hợp vi phạm pháp luật đất đai nhưng vẫn được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

Bổ sung các trường hợp thu hồi đất

Ngoài nhóm quy định về đất chậm đưa vào sử dụng, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng đề xuất bổ sung một số trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

So với Luật Đất đai năm 2024, dự thảo không quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; thông báo thu hồi đất và việc chấp hành quyết định thông báo thu hồi đất.

Các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất sau thu hồi cũng được điều chỉnh theo hướng không quy định chi tiết tại luật.

Về các trường hợp thu hồi đất, dự thảo cơ bản giữ các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được quy định tại Luật Đất đai hiện hành.

Đồng thời, dự thảo luật hóa một trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và ba trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội.

Phan Thiên
#Luật Đất đai sửa đổi #thu hồi đất #dự án chậm triển khai #dự án bỏ hoang #chủ đầu tư

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