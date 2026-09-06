Phía sau biệt thự vùng ven Hà Nội giá hơn 100 triệu đồng/m2

Chủ nhà rao bán căn biệt thự tại khu vực Hoài Đức với giá thấp hơn 7 tỷ đồng so với thời điểm mua cách đây 4 năm nhưng vẫn chưa có người mua.

Thị trường nhà đất tại các khu đô thị vùng ven ghi nhận tình trạng trầm lắng. Khảo sát cho thấy mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp tại nhiều dự án đã giảm đáng kể so với các mốc đỉnh được thiết lập trong năm 2025. Các căn có giá trị hàng chục tỷ đồng phải giảm vài tỷ đồng để tìm người mua không còn là trường hợp hiếm.

Anh Tuấn, một môi giới bất động sản, cho biết một căn biệt thự tại khu vực Hoài Đức đang được chủ nhà rao bán với giá hơn 120 triệu đồng/m2. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm chủ nhà xuống tiền.

Chủ nhà mua căn biệt thự này vào năm 2022 với giá theo hợp đồng mua bán hơn 32 tỷ đồng. Sau khoảng 4 năm, căn nhà hiện được rao bán với giá hơn 25 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 22%.

Căn nhà có diện tích 200m2, hướng Đông Nam, mặt tiền 10m, xây 3 tầng, nằm trên trục đường lớn của khu đô thị.

Trong cùng khu vực, một số căn liền kề diện tích khoảng 100m2 đang được chào bán với giá 17-18 tỷ đồng. Môi giới cho biết dù đã giảm 7 tỷ đồng, căn biệt thự vẫn khó tìm khách mua.

Nhiều căn biệt thự vùng ven đang rao bán. Ảnh: D.Anh

Tại KĐT Vườn Cam (Vân Canh), một căn biệt thự diện tích 262m2, gần hồ, đang được chào giá 30,13 tỷ đồng, tương đương khoảng 115 triệu đồng/m2. Một căn khác diện tích 240m2, nằm trên đường 12m, sát hồ được rao bán 32,88 tỷ đồng, tương đương khoảng 137 triệu đồng/m2.

Theo môi giới, chủ nhà cần bán gấp nên có thể thương lượng thêm. So với thời điểm năm ngoái, giá biệt thự tại đây hiện khoảng 115-200 triệu đồng/m2, giảm khoảng 15%.

Ở các khu vực gần trung tâm hơn, giá biệt thự, liền kề cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh. Tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông), một căn biệt thự thuộc An Quý Villa, diện tích khoảng 180m2, đang được rao bán 33 tỷ đồng, tương đương khoảng 183,3 triệu đồng/m2.

Tại khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn, một căn liền kề diện tích 75m2, mặt tiền 5m, xây 5 tầng và có sổ đỏ, đang được rao bán 13 tỷ đồng, tương đương khoảng 173,3 triệu đồng/m2. Chủ nhà cho biết cần tiền nên chấp nhận bán thấp hơn khoảng 4-5 tỷ đồng so với mức giá 16-17 tỷ đồng của một số căn khác.

Giao dịch giảm mạnh

Theo báo cáo của JLL, thanh khoản phân khúc nhà liền thổ tiếp tục suy giảm trong quý II, nhất là tại các dự án mới có vị trí chưa thực sự nổi bật hoặc mức giá chào bán ở ngưỡng cao. Giá bán sơ cấp trung bình của phân khúc nhà liền thổ trong quý II/2026 giảm xuống còn khoảng 210 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định nguồn cung biệt thự, liền kề chỉ tăng 5% theo năm, phản ánh xu hướng ổn định thay vì ồ ạt các dự án mới. Dù lượng giao dịch suy giảm, giá mở bán sơ cấp vẫn ở mức cao.

Đại diện Cushman & Wakefield cho rằng sự sụt giảm đáng kể về lượng giao dịch phản ánh xu hướng thận trọng của nhà đầu tư đối với phân khúc tài sản có giá trị lớn, trong bối cảnh các yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận tâm lý chờ đợi rõ nét khi nhà đầu tư tạm hoãn quyết định xuống tiền nhằm quan sát thêm các thông tin liên quan đến lãi suất cho vay và định hướng quy hoạch đô thị mới của Hà Nội, đặc biệt là kế hoạch phát triển theo mô hình đa cực với 9 trung tâm đô thị.

Trong ngắn hạn, những yếu tố này dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ của thị trường.

Nhu cầu thực và dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển có chọn lọc hơn về các dự án quy mô lớn, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác giá trị bền vững trong dài hạn.

Nguồn cung tương lai dự kiến tập trung vào các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và hệ tiện ích đồng bộ.