Hơn 600 chiến binh kinh doanh hội tụ tại lễ ra quân Khải Hoàn Prime

Ngày 4/9, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã tổ chức Lễ ra quân dự án Khải Hoàn Prime – Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ hệ thống phân phối chiến lược dự án.