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Địa ốc

Hơn 600 chiến binh kinh doanh hội tụ tại lễ ra quân Khải Hoàn Prime

P.V

Ngày 4/9, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã tổ chức Lễ ra quân dự án Khải Hoàn Prime – Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ hệ thống phân phối chiến lược dự án.

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Toàn cảnh sự kiện với hơn 600 chiến binh kinh doanh tham dự.
Ông Trần Văn Đường – thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land - phát biểu khai mạc sự kiện. Với gần 2 thập kỷ tham gia lĩnh vực bất động sản, vị đại diện Khải Hoàn Land khẳng định tâm huyết và cam kết phát triển Khải Hoàn Prime thành một không gian sống chuẩn mực, mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng và thị trường.
Ông Trần Văn Đường – thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land - phát biểu khai mạc sự kiện. Với gần 2 thập kỷ tham gia lĩnh vực bất động sản, vị đại diện Khải Hoàn Land khẳng định tâm huyết và cam kết phát triển Khải Hoàn Prime thành một không gian sống chuẩn mực, mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng và thị trường.
Nghi thức trao Chứng nhận đại lý phân phối chiến lược là cột mốc đầu tiên trong hành trình trao sản phẩm Khải Hoàn Prime đến tay khách hàng trong giai đoạn mới.
Nghi thức trao Chứng nhận đại lý phân phối chiến lược là cột mốc đầu tiên trong hành trình trao sản phẩm Khải Hoàn Prime đến tay khách hàng trong giai đoạn mới.
Đây còn là minh chứng cho niềm tin và tinh thần đồng hành cùng Chủ đầu tư Khải Hoàn Land trong hành trình đưa Khải Hoàn Prime chinh phục thị trường.
Đây còn là minh chứng cho niềm tin và tinh thần đồng hành cùng Chủ đầu tư Khải Hoàn Land trong hành trình đưa Khải Hoàn Prime chinh phục thị trường.
Sự cộng hưởng giữa Chủ đầu tư và hệ thống đại lý chiến lược tạo sức mạnh đồng bộ, tạo nên lực lượng triển khai vững mạnh cho dự án.
Sự cộng hưởng giữa Chủ đầu tư và hệ thống đại lý chiến lược tạo sức mạnh đồng bộ, tạo nên lực lượng triển khai vững mạnh cho dự án.
Định vị “Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” của Khải Hoàn Prime nhận được sự hưởng ứng từ hơn 600 chiến binh kinh doanh.
Định vị “Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” của Khải Hoàn Prime nhận được sự hưởng ứng từ hơn 600 chiến binh kinh doanh.
TOD Living và Urban Wellness là hai trụ cột giá trị của Khải Hoàn Prime, kết hợp giữa lợi thế thuận tiện tiếp cận hệ thống metro kết nối xuyên suốt và môi trường sống đề cao sự trải nghiệm cũng như chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững. Sản phẩm độc đáo và khác biệt kết hợp cùng chiến lược truyền thông – marketing mạnh mẽ và chính sách bán hàng đặc biệt là những lợi thế cạnh tranh đắt giá của Khải Hoàn Prime.
TOD Living và Urban Wellness là hai trụ cột giá trị của Khải Hoàn Prime, kết hợp giữa lợi thế thuận tiện tiếp cận hệ thống metro kết nối xuyên suốt và môi trường sống đề cao sự trải nghiệm cũng như chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững. Sản phẩm độc đáo và khác biệt kết hợp cùng chiến lược truyền thông – marketing mạnh mẽ và chính sách bán hàng đặc biệt là những lợi thế cạnh tranh đắt giá của Khải Hoàn Prime.
Toàn cảnh nghi thức ra quân dự án Khải Hoàn Prime với sự tham gia của đại diện Khải Hoàn Land và các đại lý phân phối, thể hiện quyết tâm đồng lòng chinh phục những mục tiêu phía trước.
Toàn cảnh nghi thức ra quân dự án Khải Hoàn Prime với sự tham gia của đại diện Khải Hoàn Land và các đại lý phân phối, thể hiện quyết tâm đồng lòng chinh phục những mục tiêu phía trước.
Không khí sự kiện bùng nổ với phần thi Q&amp;A vừa giúp các chiến binh kinh doanh củng cố thông tin về dự án vừa được nhận những phần thưởng giá trị cao.
Không khí sự kiện bùng nổ với phần thi Q&A vừa giúp các chiến binh kinh doanh củng cố thông tin về dự án vừa được nhận những phần thưởng giá trị cao.
Niềm vui nối dài với chương trình rút thăm may mắn với loạt quà tặng công nghệ giá trị.
Niềm vui nối dài với chương trình rút thăm may mắn với loạt quà tặng công nghệ giá trị.

Với định vị độc đáo: “Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn”, dự án Khải Hoàn Prime đã sẵn sàng bứt phá và xác lập dấu ấn mới trên thị trường bất động sản.

Khải Hoàn Prime Sales Gallery

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website:https://khaihoanprime.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime

P.V
#Khải Hoàn Prime #bất động sản #Nam Sài Gòn #căn hộ #đại lý chiến lược #Urban We

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