Hà Nội sẽ có thêm tòa tháp chọc trời 109 tầng bên sông Hồng

Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, TP Hà Nội định hướng đầu tư Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng, là công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị.

Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, TP Hà Nội định hướng đầu tư Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng, là công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, nhằm thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng khoảng 11.400 ha, kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thuộc địa giới hành chính 16 xã, phường của Hà Nội.

Quy mô dân số được dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Về mật độ xây dựng gộp, khu dịch vụ - công cộng khoảng 60%; nhóm nhà ở từ 35-40%; khu công viên chuyên đề 25% và khu công viên công cộng 5%.

Tầng cao công trình phổ biến 30-45 tầng. Riêng các làng xóm truyền thống dự kiến có chiều cao 3 tầng, sẽ được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng đầu tư xây dựng Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng, là công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị. Tuy nhiên, báo cáo hiện chưa nêu cụ thể vị trí, chức năng, quy mô diện tích cũng như thời điểm xây dựng công trình này.

Đề xuất về Tháp Kỷ nguyên 109 tầng xuất hiện trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư tại Thủ đô đã đề xuất đầu tư xây dựng các dự án cao tầng quy mô lớn, đặc biệt tại khu vực sông Hồng.

Cụ thể, hồi tháng 8, Liên danh Tập đoàn Vingroup, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đã lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (nay thuộc xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh).

Đây là dự án đầu tư có quy mô 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, điểm nhấn của dự án cũng là tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng.

Từ Đại lộ Sông Hồng, các trục giao thông chính, quảng trường trung tâm, công viên sinh thái và các hành lang cảnh quan đều hình thành các hướng nhìn chính về công trình điểm nhấn, tạo sự liên kết giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian đô thị.

Từ các tuyến giao thông đối ngoại, cầu Tứ Liên, cầu Nhật Tân và hành lang sông Hồng, công trình được kỳ vọng có khả năng nhận diện rõ ràng, góp phần hình thành một điểm nhấn mới cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Theo báo cáo, thời gian khởi công và xây dựng các hạng mục công trình dự kiến từ quý IV/2026 đến quý III/2029. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý IV/2034.

Cũng tại khu vực ven sông Hồng, ngay chân cầu Nhật Tân, liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đang triển khai "siêu" dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án được khởi công vào tháng 8 năm ngoái, có quy mô khoảng 270 ha, tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là tháp tài chính 108 tầng, theo giới thiệu có chiều cao lên tới 639 m. Công trình được thiết kế với sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật với tầm nhìn 360 độ không giới hạn ra cảnh quan xung quanh và định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032.

Bên cạnh khu vực sông Hồng, tại trung tâm Hà Nội cũng vừa xuất hiện đề xuất về một công trình cao tầng quy mô lớn.

Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh. Ảnh: Liên danh CĐT.

Vào tháng 7, liên danh gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Thaiholdings đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3-3,5 tỷ USD, quy mô gần 35.000 m2, cao 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng vượt tòa nhà Petronas Twin Towers của Malaysia (452 m), trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Hiện nay, tòa nhà Landmark 72 trên đường Phạm Hùng hiện vẫn là công trình cao nhất Thủ đô và cao thứ hai Việt Nam, với chiều cao khoảng 350 m. Đứng thứ hai tại Hà Nội là tòa nhà Lotte Center trên đường Liễu Giai, với 65 tầng, chiều cao khoảng 270 m.