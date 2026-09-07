Doanh nghiệp bất động sản lãi gần chục tỷ mỗi ngày

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026. Theo đó, nửa đầu năm nay, Phú Mỹ Hưng đạt gần 1.669 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.355 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Như vậy, mỗi ngày Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng lãi gần 7,5 tỷ đồng.

Mỗi ngày Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng lãi gần 7,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp này tăng 47%, lên 13.556 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 17.053 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Phú Mỹ Hưng giảm khoảng 4% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 22.521 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngân hàng tăng 46%, lên hơn 8.279 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu giảm 35%, xuống gần 4.895 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Phú Mỹ Hưng đã chi khoảng 599 tỷ đồng để thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu, gồm hơn 566 tỷ đồng tiền gốc và hơn 32 tỷ đồng tiền lãi.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng là chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, được thành lập năm 2008. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 954 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận góp hơn 286 tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ), Phu My Hung Asia Holdings Corporation góp gần 668 tỷ đồng (70% vốn điều lệ).

Tương tự, 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.096 tỷ đồng (hoàn thành 22% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.772 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch năm). Như vậy, trung bình mỗi ngày Novaland lãi gần 10 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Novaland đã bán thành công 4 tài sản, với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng để trả nợ và đang xúc tiến thanh lý 5 tài sản khác. Đây là động thái nằm trong kế hoạch thanh lý tài sản, với tổng giá trị dự kiến 15.617 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ nợ.

Đáng chú ý, Novaland đã đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn. Cụ thể, doanh nghiệp được duyệt tín dụng 20.265 tỷ đồng và đã được giải ngân số tiền là 7.120 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tín dụng mới từ các ngân hàng. Công ty còn 13.145 tỷ đồng hạn mức trong 12 tháng tới để tài trợ cho các dự án đang triển khai.

Tương tự, trong quý II/2026, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đạt lợi nhuận sau thuế gần 750 tỷ đồng, tăng 277% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết.

Khang Điền lãi khoảng 6,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận của Khang Điền không đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản cốt lõi mà chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính đột biến. Cụ thể, trong quý II, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên hơn 906 tỷ đồng, gấp hơn 216 lần cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 823 tỷ đồng (tăng 239%), giúp lợi nhuận trước thuế lên hơn 800 tỷ đồng (tăng 226%).

Theo giải trình của Khang Điền, khoản doanh thu tài chính đột biến phát sinh sau khi doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng 2% vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới vào ngày 23/6/2026 với giá hơn 68 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Khang Điền giảm từ gần 51% xuống còn 48,95%, qua đó Bình Trưng Mới không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần 442 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính đạt hơn 913 tỷ đồng - gấp hơn 38 lần cùng kỳ - giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 123%, lên gần 900 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 1.156 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ. Như vậy, Khang Điền lãi khoảng 6,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tại Khang Điền tăng 51% so với đầu năm, lên gần 19.500 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay tài chính tăng 64% lên gần 16.700 tỷ đồng.