Vinhomes Green Paradise: Nơi second-home cuối tuần thành miền an trú cho nhiều thế hệ

Khi tìm kiếm ngôi nhà thứ hai (second-home), nhiều người không chỉ muốn sở hữu một chốn nghỉ ngơi cuối tuần cho hiện tại, mà còn muốn tìm một miền an trú vẫn hữu dụng trong nhiều chục năm tới cũng như một di sản gia đình khi con cái trưởng thành. Tại Vinhomes Green Paradise, một lời giải hoàn chỉnh đang mở ra với ngôi nhà có khả năng linh hoạt chuyển đổi công năng, nâng niu trọn vẹn từng chặng đời và giá trị không ngừng “lớn lên” cùng nhiều thế hệ.

Second-home ở Vinhomes Green Paradise mở ra cấu trúc sống đa thế hệ, nơi nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế và an dưỡng cùng hiện diện.

Phá vỡ nghịch lý của second-home truyền thống

Hạn chế lớn nhất của mô hình second-home suốt nhiều năm qua là tỷ lệ nghịch giữa vẻ đẹp kiến trúc và tần suất sử dụng thực tế. Những căn biệt thự biển đơn lẻ cách trung tâm 3-4 tiếng di chuyển thường rơi vào cảnh "cửa đóng then cài" phần lớn thời gian trong năm.

Khi con cái vướng học hành, công việc bận rộn và việc lái xe đường dài trở thành gánh nặng, kỳ nghỉ dưỡng hào hứng ban đầu dần bị thay thế bằng nỗi ngần ngại di chuyển. Second-home trở thành một dạng tiêu sản khấu hao theo thời gian thay vì phục vụ trọn vẹn chất lượng sống gia đình.

Vinhomes Green Paradise hóa giải bài toán ấy trước hết bằng việc “nén chặt khoảng cách” với mạng lưới giao thông siêu tốc. Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 13 phút; cầu Cần Giờ và đường Rừng Sác 10 làn xe kết nối khu Nam trong 35 phút; tuyến đường và hầm vượt biển nối sang Vũng Tàu chỉ trong 10 phút.

Chi phí thời gian được triệt tiêu cho phép chủ nhân thong thả làm việc tại trung tâm ban ngày và trở về ăn bữa tối bên bờ biển, hoặc biến kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần thành thói quen sống tự nhiên.

Quan trọng hơn, second-home tại đây không đơn độc như giữa các khu nghỉ dưỡng buồn tẻ, mà được ôm trọn bởi hệ sinh thái xanh và tiện ích toàn diện ngay ngưỡng cửa.

Trên quy mô 2.870 ha với mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, hơn 930 ha được dành trọn cho cây xanh và mặt nước, kết nối trực tiếp với 75.000 ha Rừng ngập mặn Cần Giờ, 121 km đường bờ biển và biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 800 ha. Trẻ nhỏ tìm thấy ở đây một chân trời tuổi thơ tự do với mạng lưới 370 công viên nội khu, làn xe đạp rợp bóng mát cùng môi trường giáo dục chuẩn quốc tế của Vinschool và Brighton College Vietnam.

Vinhomes Green Paradise mở ra nhiều lớp vận động, thư giãn và kết nối phù hợp với các độ tuổi khác nhau.

Với thế hệ cha mẹ vốn chịu nhiều áp lực công việc, thiên nhiên ba tầng rừng - biển - hồ cùng chuỗi tiện ích thể thao đỉnh cao, như bộ đôi sân golf 36 hố và bến du thuyền Landmark Harbour, trở thành khoảng chuyển trạng thái hoàn hảo, giúp tái sinh năng lượng sống mà không cần chờ đợi đến những kỳ nghỉ phép dài ngày.

Đáp ứng nhu cầu đa thế hệ, giá trị gia tăng theo thời gian

Nếu hạ tầng kết nối và cảnh quan sinh thái tạo ra lý do để trở về thường xuyên, thì khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả gia đình trong thời gian dài mới là chìa khóa giúp bất động sản giữ vững giá trị qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

Theo dự báo của UNFPA, Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang xã hội dân số già từ năm 2036 và người cao tuổi sẽ chiếm hơn 25% dân số vào năm 2050. Một ngôi nhà thứ hai vì thế không thể dừng lại ở những tiện ích giải trí bề nổi, mà bắt buộc phải có hạ tầng an sinh và y tế chuyên sâu để nâng đỡ con người khi bước sang giai đoạn tuổi vàng.

Đây chính là ranh giới phân định đẳng cấp giữa một khu du lịch thuần túy và một siêu đô thị có năng lực giữ người bền vững. Sống tại Vinhomes Green Paradise, sự an tâm tuyệt đối của gia đình được bảo chứng bởi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec quy mô 900 giường hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ). Hệ thống trung tâm chuyên sâu về tim mạch, ung bướu và y học tái tạo hiện diện ngay thềm nhà đóng vai trò như một “tấm lá chắn” y tế, xóa bỏ nỗi lo chi phí đắt đỏ khi phải ra nước ngoài điều trị hay sự chậm trễ trong những thời khắc sinh mệnh quan trọng.

Kề bên là quần thể Vin New Horizon rộng 47 ha, nơi tuổi vàng được định hình như một giai đoạn sống chủ động, độc lập và tràn đầy ý nghĩa. Thay vì bị tách biệt khỏi nhịp sống gia đình, đấng sinh thành được chăm sóc toàn diện tại khu biệt thự hưu trí Golden Residence, phục hồi thể chất với Retreat Hub suối khoáng nóng, sinh hoạt gắn kết tại New Horizon Center và tiếp tục trao truyền tri thức tại Học viện Minh Triết. Mô hình này giải tỏa hoàn toàn xung đột giữa mong muốn tự do của cha mẹ lớn tuổi và sự yên lòng của con cái.

Vin New Horizon và Vinmec bổ sung lớp chăm sóc sức khỏe, cộng đồng và học tập, giúp ngôi nhà thứ hai đáp ứng nhu cầu khi các thành viên bước sang tuổi vàng.

Theo thời gian, những người mua nhà ở tuổi trung niên hôm nay rồi sẽ bước vào chặng đời an dưỡng mà họ từng chuẩn bị chu đáo cho đấng sinh thành. Khi đó, cung đường ven biển, bóng mát rừng cây, tiện ích an dưỡng và cộng đồng văn minh sẽ trở thành hạ tầng nâng đỡ chính cuộc đời họ; trong khi các tiện ích giải trí và trường học lại mở rộng vòng tay đón nhận thế hệ cháu chắt.

Một tài sản truyền đời đích thực không nằm ở khối lượng bê tông kiên cố, mà nằm ở năng lực tiếp tục hữu dụng khi nhu cầu của những người sống bên trong đã đổi thay. Bằng việc đưa thiên nhiên rừng - biển nguyên bản vào sâu từng nhịp sống và tích hợp những tiện ích đáp ứng đa thế hệ, Vinhomes Green Paradise xác lập một định nghĩa hoàn chỉnh cho second-home: một miền an trú bình yên hôm nay và một di sản sức khỏe, hạnh phúc bền bỉ trao truyền qua nhiều thế hệ mai sau.