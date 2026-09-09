Hành trình chinh phục khách hàng quốc tế của phòng khám Novacare

Không còn bó hẹp trong các hoạt động tham quan hay nghỉ dưỡng thuần túy, ngày càng nhiều du khách quốc tế và kiều bào lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để chăm sóc cơ thể và cải thiện diện mạo. Xu hướng du lịch thẩm mỹ này đang mở ra một chương mới cho thị trường dịch vụ trong nước, nhưng cũng đặt ra bài toán khắt khe về chất lượng để có thể “giữ chân” những vị khách khó tính.

Bước chuyển dịch của bản đồ du lịch thẩm mỹ

Theo ghi nhận tại các trung tâm thẩm mỹ lớn, lượng khách quốc tế đến tìm hiểu, sử dụng dịch vụ chăm sóc da, tạo hình thẩm mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Điển hình như tại Phòng khám NovaCare (thuộc Công ty TNHH Tam An Beauty & Health), phân khúc khách hàng này đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh.

Khách quốc tế tìm hiểu dịch vụ tại NovaCare. Ảnh DN

Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi chi phí dịch vụ tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao, cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng hiện đại và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sự gắn bó lâu dài và khiến khách hàng sẵn sàng quay lại là cả một quá trình vượt qua nhiều bộ lọc khắt khe.

Những trụ cột "giữ chân" khách quốc tế của NovaCare

1. Phá bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo sự thuận tiện ngay từ đầu

Với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ là thách thức đầu tiên cần được giải quyết. Tại NovaCare, đội ngũ tư vấn được chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ kết nối và sắp xếp lịch hẹn linh hoạt cho khách hàng. Điều cốt lõi không chỉ là giao tiếp thông thường, mà là giúp khách hiểu rõ quy trình thực hiện, các rủi ro và lưu ý cần thiết. Sự chuyên nghiệp này kết hợp với không gian sang trọng, riêng tư giúp giải tỏa phần nào tâm lý lo lắng của du khách phương xa.

2. Triết lý "Sức khỏe đi đôi với sắc đẹp"

Là trung tâm trẻ hóa và phẫu thuật thẩm mỹ với hai chuyên khoa nội tổng hợp và ngoại tạo hình thẩm mỹ, thay vì xem yếu tố thẩm mỹ là mục tiêu độc lập, NovaCare đặt nguyên tắc “sức khỏe đi đôi với sắc đẹp” làm nền tảng trong quá trình tiếp cận khách hàng. Theo định hướng này, trước khi thực hiện các can thiệp làm đẹp, khách hàng được chú trọng thăm khám, tầm soát và sàng lọc kỹ các vấn đề nội khoa. Điều này đặc biệt quan trọng với khách nước ngoài khi tiền sử y khoa, thể trạng và khí hậu bản xứ có nhiều khác biệt.

3. Chuẩn hóa quy trình, cá nhân hóa phác đồ cho từng thể trạng

Khách du lịch quốc tế đến từ nhiều quốc gia, quốc tịch khác nhau, dẫn đến cấu trúc da, cơ địa và quan niệm về cái đẹp rất đa dạng. Do đó, việc áp dụng một công thức chung là điều không thể. Đặc biệt, đối với du khách quốc tế – những người phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia – quy trình chăm sóc sau can thiệp được xây dựng càng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho khách hàng ngay cả khi đã trở về nước.

Bên cạnh đó, để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường ngoại quốc, đội ngũ bác sĩ tại NovaCare luôn chủ động nâng cao tay nghề, nhạy bén cập nhật các xu hướng thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới. Nỗ lực này nhằm xóa nhòa khoảng cách về kỹ thuật, giúp phòng khám không chỉ làm đẹp thành công cho khách hàng trong nước mà còn tự tin đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của những vị khách quốc tế khó tính nhất.

Làm đẹp phải đi cùng sức khỏe và sự an toàn. Ảnh DN

Sự bùng nổ của xu hướng du lịch thẩm mỹ đang mở ra cơ hội bứt phá lớn cho thị trường dịch vụ tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, những đơn vị như Phòng khám NovaCare đang nỗ lực không ngừng để tạo dựng niềm tin, chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Những bước đi bài bản này không chỉ giúp giữ chân du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của ngành thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ thế giới.