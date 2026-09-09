Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Hành trình chinh phục khách hàng quốc tế của phòng khám Novacare

P.V

Không còn bó hẹp trong các hoạt động tham quan hay nghỉ dưỡng thuần túy, ngày càng nhiều du khách quốc tế và kiều bào lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để chăm sóc cơ thể và cải thiện diện mạo. Xu hướng du lịch thẩm mỹ này đang mở ra một chương mới cho thị trường dịch vụ trong nước, nhưng cũng đặt ra bài toán khắt khe về chất lượng để có thể “giữ chân” những vị khách khó tính.

Bước chuyển dịch của bản đồ du lịch thẩm mỹ

Theo ghi nhận tại các trung tâm thẩm mỹ lớn, lượng khách quốc tế đến tìm hiểu, sử dụng dịch vụ chăm sóc da, tạo hình thẩm mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Điển hình như tại Phòng khám NovaCare (thuộc Công ty TNHH Tam An Beauty & Health), phân khúc khách hàng này đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh.

Khách quốc tế tìm hiểu dịch vụ tại NovaCare. Ảnh DN
Khách quốc tế tìm hiểu dịch vụ tại NovaCare. Ảnh DN

Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi chi phí dịch vụ tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao, cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng hiện đại và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sự gắn bó lâu dài và khiến khách hàng sẵn sàng quay lại là cả một quá trình vượt qua nhiều bộ lọc khắt khe.

Những trụ cột "giữ chân" khách quốc tế của NovaCare

1. Phá bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo sự thuận tiện ngay từ đầu

Với khách quốc tế, rào cản ngôn ngữ là thách thức đầu tiên cần được giải quyết. Tại NovaCare, đội ngũ tư vấn được chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ kết nối và sắp xếp lịch hẹn linh hoạt cho khách hàng. Điều cốt lõi không chỉ là giao tiếp thông thường, mà là giúp khách hiểu rõ quy trình thực hiện, các rủi ro và lưu ý cần thiết. Sự chuyên nghiệp này kết hợp với không gian sang trọng, riêng tư giúp giải tỏa phần nào tâm lý lo lắng của du khách phương xa.

2. Triết lý "Sức khỏe đi đôi với sắc đẹp"

Là trung tâm trẻ hóa và phẫu thuật thẩm mỹ với hai chuyên khoa nội tổng hợp và ngoại tạo hình thẩm mỹ, thay vì xem yếu tố thẩm mỹ là mục tiêu độc lập, NovaCare đặt nguyên tắc “sức khỏe đi đôi với sắc đẹp” làm nền tảng trong quá trình tiếp cận khách hàng. Theo định hướng này, trước khi thực hiện các can thiệp làm đẹp, khách hàng được chú trọng thăm khám, tầm soát và sàng lọc kỹ các vấn đề nội khoa. Điều này đặc biệt quan trọng với khách nước ngoài khi tiền sử y khoa, thể trạng và khí hậu bản xứ có nhiều khác biệt.

3. Chuẩn hóa quy trình, cá nhân hóa phác đồ cho từng thể trạng

Khách du lịch quốc tế đến từ nhiều quốc gia, quốc tịch khác nhau, dẫn đến cấu trúc da, cơ địa và quan niệm về cái đẹp rất đa dạng. Do đó, việc áp dụng một công thức chung là điều không thể. Đặc biệt, đối với du khách quốc tế – những người phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia – quy trình chăm sóc sau can thiệp được xây dựng càng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho khách hàng ngay cả khi đã trở về nước.

Bên cạnh đó, để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường ngoại quốc, đội ngũ bác sĩ tại NovaCare luôn chủ động nâng cao tay nghề, nhạy bén cập nhật các xu hướng thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới. Nỗ lực này nhằm xóa nhòa khoảng cách về kỹ thuật, giúp phòng khám không chỉ làm đẹp thành công cho khách hàng trong nước mà còn tự tin đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của những vị khách quốc tế khó tính nhất.

Làm đẹp phải đi cùng sức khỏe và sự an toàn. Ảnh DN
Làm đẹp phải đi cùng sức khỏe và sự an toàn. Ảnh DN

Sự bùng nổ của xu hướng du lịch thẩm mỹ đang mở ra cơ hội bứt phá lớn cho thị trường dịch vụ tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, những đơn vị như Phòng khám NovaCare đang nỗ lực không ngừng để tạo dựng niềm tin, chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Những bước đi bài bản này không chỉ giúp giữ chân du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của ngành thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

P.V
#NovaCare #dịch vụ thẩm mỹ #khách quốc tế #chăm sóc sức khỏe #phẫu thuật thẩm mỹ #du lịch thẩm mỹ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe