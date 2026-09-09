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Giải trí

Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026: LSO trở lại Hà Nội, tiếp nối hành trình nghệ thuật đỉnh cao

P.V

Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra – LSO) sẽ trở lại Hà Nội lần thứ 5 vào ngày 02 - 03/10/2026 trong chương trình “Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026”. Dàn nhạc sẽ biểu diễn dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, Giám đốc âm nhạc LSO, người từng có 22 năm dẫn dắt Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và được phong tước Hiệp sĩ năm 2012.

Hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm là một trong những điểm nhấn nghệ thuật quốc tế đáng chú ý của mùa thu năm nay khi tiếp tục mang những tác phẩm giao hưởng kinh điển đến với công chúng Thủ đô.

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Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm thu Hà Nội”, chương trình “Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026” do Vietnam Airlines phối hợp với LSO và nhà hát Hồ Gươm tổ chức tiếp tục hành trình đưa những dàn nhạc và nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến với công chúng Thủ đô, đồng thời góp phần tạo thêm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách trong mùa thu Hà Nội.

Sau bốn mùa diễn vào các năm 2017, 2018, 2019 và 2025, LSO trở lại Hà Nội trong năm 2026 với một chương trình được xây dựng riêng cho hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Ba tác phẩm được lựa chọn gồm The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No. 5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, đưa khán giả qua những sắc thái khác nhau của âm nhạc giao hưởng, từ vẻ đẹp giàu màu sắc của Lyadov đến những giai điệu kinh điển của Mozart và sức mạnh kịch tính trong tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky.

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Điểm mới của chương trình năm nay là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore (violin) và Eivind Ringstad (viola). Hai nghệ sĩ sẽ cùng LSO trình diễn Sinfonia Concertante của Mozart. Sự kết hợp này mang đến một màu sắc mới cho chương trình, đồng thời tạo cơ hội để công chúng Việt Nam trực tiếp thưởng thức phần trình diễn độc tấu của những nghệ sĩ quốc tế trong sự hòa quyện với âm hưởng của dàn nhạc giao hưởng.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Sự trở lại của LSO tại Hà Nội là dấu mốc đáng chú ý đối với chương trình cũng như đời sống văn hóa của Thủ đô. Vietnam Airlines mong muốn duy trì Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert như một điểm hẹn văn hóa quốc tế, đưa các dàn nhạc và nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.”

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Thành lập năm 1904, LSO sở hữu hơn 120 năm lịch sử và là một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời và hàng đầu của Vương quốc Anh. Bên cạnh các sân khấu hòa nhạc, LSO còn ghi dấu ấn qua nhiều dự án thu âm nhạc phim nổi tiếng, trong đó có Star WarsHarry Potter. Qua năm lần biểu diễn tại Hà Nội, LSO đã mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội trực tiếp thưởng thức những chương trình giao hưởng quốc tế, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật của Thủ đô.

Trong không gian mùa thu Hà Nội, chương trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thành phố, đồng thời tạo thêm một sản phẩm nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu hình ảnh Hà Nội năng động, hội nhập và giàu chiều sâu văn hóa tới bạn bè quốc tế.

Vé chương trình chính thức mở bán từ ngày 9/9/2026 trên website của Nhà hát Hồ Gươm tại https://hoguomopera.com/

P.V
#London Symphony Orchestra #Hà Nội #Giao hưởng #Vietnam Airlines #Chương trình nghệ thuật #Âm nhạc quốc tế #Hà Nội Concert

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