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Thủ tướng yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi, thực chất của người dân về Luật đất đai

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi, thực chất đối với 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản; làm rõ mục tiêu, nội hàm chính sách để người dân hiểu đúng, góp ý hiệu quả.

Tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức lấy ý kiến đồng thời cả 3 dự án luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể. Khi lấy ý kiến nhân dân, các cơ quan phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Các bộ chủ trì soạn thảo phải rất cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để các dự án luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Đánh giá tác động đầy đủ, tránh xung đột pháp lý

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý về việc đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tạo ra khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng báo cáo tại cuộc họp.
(﻿Ảnh: Nhật Bắc)

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách cần đưa vào văn bản hướng dẫn; lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng ở trung ương giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026.

Luân Dũng
#Luật đất đai #Luật nhà ở #bất động sản #Thủ tướng #pháp luật #chính sách #đề xuất #lấy ý kiến nhân dân

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