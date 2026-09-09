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Nhặt được nữ trang vàng từ thùng rác, cụ bà giao nộp công an

Nguyễn Dũng

TPO - Một phụ nữ ở TPHCM trong lúc dọn nhà đã sơ suất bỏ nhiều nữ trang vàng vào thùng rác. May mắn, số tài sản trên được một cụ bà nhặt ve chai phát hiện và mang đến công an giao nộp nhằm trả lại tài sản cho chủ nhân.

Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết vừa phối hợp trao trả số nữ trang bị thất lạc cho người dân, sau khi tài sản được một phụ nữ lớn tuổi làm nghề nhặt ve chai phát hiện và mang đến trình báo.

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Công an phối hợp các bên trao trả tài sản cho người dân.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ khu phố 41, phường Hiệp Bình) trong lúc đi nhặt ve chai phát hiện một bao giấy. Kiểm tra bên trong, bà Mùi thấy nhiều hộp đựng nữ trang bằng vàng. Số tài sản gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, một lắc tay và mặt dây chuyền.

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Số vàng bà Mùi nhặt được từ thùng rác.

Ngay sau khi phát hiện số nữ trang, bà Mùi chủ động mang đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh để trả lại cho người đánh mất.

Từ thông tin tiếp nhận, Công an phường Hiệp Bình tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số tài sản là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992, cùng ngụ khu phố 41).

Theo thông tin từ Công an phường Hiệp Bình, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, chị Vân sơ suất bỏ nhầm số nữ trang trên vào thùng rác mà không biết. Sau khi được báo tin, chị Vân đã đến Công an phường Hiệp Bình nhận lại đầy đủ tài sản.

Sau khi nhận lại số tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn bà Mùi vì đã chủ động tìm cách trả lại tài sản, đồng thời cảm ơn lực lượng công an hỗ trợ xác minh.

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Chính quyền địa phương, tổ dân phố thăm hỏi bà Mùi.

Theo Công an phường Hiệp Bình, hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, bà đi nhặt ve chai nhưng khi phát hiện số tài sản có giá trị vẫn lập tức mang đến cơ quan công an tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Để ghi nhận hành động của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 khu phố 41 và chị Vân đến thăm hỏi, trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo.

Công an địa phương đánh giá việc làm của bà Mùi thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng.

Nguyễn Dũng
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