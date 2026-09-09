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Sai sót thực hiện Nghị định 178: Lâm Đồng chỉ rõ trách nhiệm 3 nguyên lãnh đạo

Khải Minh

TPO - Liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu, triển khai chính sách theo Nghị định 178 sau kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã xác định trách nhiệm của 2 tập thể và 3 cá nhân.

Ngày 9/9, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã rà soát, xác định trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong việc triển khai chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

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Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các tồn tại được xác định liên quan đến trách nhiệm của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trước khi sáp nhập.

Cụ thể, 2 sở trên chưa tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để làm cơ sở xác định đối tượng phải nghỉ việc hưởng chính sách, chưa tham mưu ban hành tiêu chí sàng lọc, ưu tiên đối với người xin nghỉ theo nguyện vọng, chưa rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xác định đối tượng phải nghỉ việc.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng xác định 3 cá nhân liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham mưu, gồm bà Nguyễn Thị Tường Vân - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập, nay là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Tấn Sương - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập, nay là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Xuân Thuận - nguyên Trưởng phòng Tổ chức bộ máy thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, nay là Chủ tịch UBND xã Trường Xuân.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các cá nhân trên hiện đã chuyển công tác. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, sở đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và UBND xã Trường Xuân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan theo quy định.

Khải Minh
#Lâm Đồng #Nghị định 178 #xác định trách nhiệm #Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng #tồn tại #hạn chế

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