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Thánh ăn triệu view qua đời ở tuổi 24

Trạch Dương

TPO - Nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc Chen Ziyi, được biết đến với biệt danh “thánh ăn” Yingying, qua đời ở tuổi 24. Ba ngày trước khi mất, cô nhập viện vì hạ kali máu nghiêm trọng sau thời gian dài làm nội dung mukbang.

Ngày 8/9, Global Times đưa tin Trần Tử Di - thường được biết đến trên mạng xã hội với tên Yingying - qua đời ở tuổi 24. Nữ streamer sinh năm 2002, có hơn một triệu người theo dõi nhờ những video ăn uống số lượng lớn.

Trước khi qua đời ngày 17/8, Yingying là gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng mukbang Trung Quốc. Tài khoản của cô thu hút hơn một triệu người theo dõi, với phần lớn nội dung xoay quanh việc ăn lượng thức ăn lớn trước máy quay, livestream bán hàng và quảng bá thực phẩm.

Một trong những lần Yingying gây chú ý là buổi phát trực tiếp bán trứng bách thảo. Nữ streamer kể cô ăn khoảng 60-70 quả trong một phiên livestream.

Ngày 14/8, ba ngày trước khi mất, Yingying đăng video thông báo tình trạng sức khỏe. Cô cho biết gần đây không thể livestream do phải nhập viện vì nồng độ kali trong máu xuống thấp.

Chỉ số kali máu của cô có thời điểm giảm xuống 2,3 mmol/L. Nữ streamer than phiền công việc ăn uống liên tục để làm nội dung ảnh hưởng đến sức khỏe, cần điều chỉnh lượng thức ăn trong các buổi phát sóng tiếp theo.

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Thánh ăn Trung Quốc nổi tiếng với content ăn uống số lượng lớn.

Trong video cuối, Yingying đề cập áp lực công việc "chỉ việc ăn và nổi tiếng". Lượng thức ăn càng lớn, hiệu quả của một số buổi livestream càng cao. Tuy nhiên, việc duy trì cách làm nội dung này trong thời gian dài khiến cơ thể gặp vấn đề.

Cô nhắn nhủ người theo dõi rằng kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe cần được đặt lên trước. Theo nguồn tin của Global Times, cái chết của Yingying được cho là liên quan đến ngừng tim trong bối cảnh hạ kali máu.

Sự ra đi của Yingying một lần nữa làm dấy lên tranh luận tại Trung Quốc về những rủi ro sức khỏe phía sau nội dung mukbang. Bác sĩ cảnh báo vấn đề đáng lo không chỉ nằm ở việc ăn quá nhiều. Một số người làm nội dung tự gây nôn hoặc sử dụng thuốc nhuận tràng sau khi ăn nhằm kiểm soát cân nặng và tiếp tục thực hiện những buổi livestream tiếp theo. Những hành vi này có nguy cơ gây rối loạn điện giải, trong đó có hạ kali máu.

Kali đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ và hệ thống điện của tim. Khi chỉ số giảm xuống mức nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ gặp rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm khác. Trường hợp Yingying vì vậy thu hút sự chú ý khi cô từng công khai chỉ số kali máu xuống mức 2,3 mmol/L.

Đây không phải lần đầu sức khỏe của những người làm nội dung mukbang tại Trung Quốc trở thành chủ đề tranh luận. Tháng 7/2024, Pan Xiaoting, cũng 24 tuổi, qua đời sau thời gian thực hiện các thử thách ăn uống khắc nghiệt.

Trạch Dương
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