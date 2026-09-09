Người dân trực tiếp trải nghiệm kỹ năng cứu hỏa, cứu nạn trong đám cháy

TPO - Người dân trực tiếp thực hành, trải nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cứu khi có sự cố.

Sáng 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026, chủ đề “Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy” tại Chung cư 1050.

Chương trình có sự tham dự của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - PC07, Công an TPHCM.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Chí Thành cùng các bạn trẻ tham gia ngày hội. Ảnh: Ngô Tùng

Người dân Bình Thạnh hào hứng trải nghiệm việc chữa cháy. Video: Ngô Tùng

Tại ngày hội, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng PC07 đã phổ biến một số kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH cũng như tình huống thực tế có thể gây ra hỏa hoạn, giúp bà con nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, trải nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cứu khi có sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ PC07 trực tiếp phổ biến, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cho bà con nhân dân.

Tham gia các hoạt động, bà Phạm Thị Lý (ngụ khu phố 40, phường Bình Thạnh) cho biết bản thân đã được hướng dẫn và trải nghiệm thực tế các kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH. Bà nhìn nhận, trong những tình huống sự cố, bản thân phải thật bình tĩnh để xử lý, tránh để sự việc thêm phức tạp.

Người dân trực tiếp thực hành kỹ năng dập lửa bằng bình chữa cháy chuyên dụng.

Các bạn trẻ tìm hiểu, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp.

Chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng

Tại ngày hội, ông Trần Đoàn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Bình Thạnh - cho biết từ thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy, nổ xuất phát từ những sơ suất, bất cẩn trong sinh hoạt hằng ngày như ổ cắm điện quá tải, sạc thiết bị điện qua đêm, quên tắt bếp khi ra khỏi nhà.

Ông Hiệp nhấn mạnh: Những nguy cơ đó cho thấy công tác PCCC cần được thực hiện chủ động, thường xuyên từ mỗi cá nhân, gia đình và từng cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, mỗi gia đình cần chủ động phòng ngừa; cộng đồng dân cư cùng nhắc nhở, hỗ trợ nhau thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH.

Dịp này, phường Bình Thạnh đã ra mắt, nhân rộng mô hình “Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp”, góp phần phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa, từ cơ sở; trao tặng 20 bình chữa cháy cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 30 đầu dò báo khói cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cũng tổ chức hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu kiến thức phòng cháy, chữa cháy”; khu trải nghiệm “60 giây xử lý tình huống”, giúp người dân rèn luyện phản xạ xử lý nhanh, đúng, an toàn khi xảy ra cháy, nổ.