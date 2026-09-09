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Nhận tiền đền bù dự án 2.900 tỷ đồng, người dân được Công an 'hộ tống' về tận nhà

Trần Hoàng

TPO - Trong đợt chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ), Công an phường Ô Chợ Dừa đã hướng dẫn người dân phòng ngừa lừa đảo khi nhận khoản tiền lớn.

Sáng 9/9, UBND phường Ô Chợ Dừa tiến hành chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, 2 ngân hàng có mặt tại đây để tư vấn và hỗ trợ người dân có nhu cầu gửi tiền ngay sau khi nhận.

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Hai ngân hàng có mặt tại đây để tư vấn và hỗ trợ người dân có nhu cầu gửi tiền ngay sau khi nhận

Lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa có mặt từ sớm để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, nhất là khi vừa nhận khoản tiền lớn. Qua đó góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng tâm lý chủ quan để tiếp cận, dụ dỗ hoặc chiếm đoạt tài sản.

Với những hộ nhận tiền mặt và có nhu cầu mang về nhà, Công an phường Ô Chợ Dừa bố trí cán bộ đi cùng để bảo đảm an toàn. Những trường hợp đang điều trị tại bệnh viện cũng được UBND phường cử cán bộ đến tận nơi hoàn tất thủ tục nhận tiền. Theo thống kê sơ bộ, có 164 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

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Cơ quan chức năng phát tờ rơi và tuyên truyền cảnh báo lừa đảo tới người dân.

Sau khi tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông tuyến kỹ thuật, các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và hạ tầng kỹ thuật trên dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ), góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị theo quy hoạch.

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Người dân được cơ quan công an hỗ trợ đưa về tận nhà sau khi nhận tiền đền bù

Tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, GPMB là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Dự án này nhằm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ và khớp nối hạ tầng giao thông với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.

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Hiện trạng phá dỡ tại dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ.

Hiện đã có 122 hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án, bằng 73% tổng số hộ dân thuộc diện GPMB, trong đó có 40 hộ dân tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Trần Hoàng
#Giải phóng mặt bằng #Dự án bãi đỗ xe #Lừa đảo qua mạng #Công an hỗ trợ dân #Vành đai 1

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