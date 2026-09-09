Trên mạng có vô vàn thông tin nhưng lại thiếu thông tin kiểm chứng

TPO - Đề cập đến tác động của không gian mạng với công tác chính trị, tư tưởng, TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, trên mạng có vô vàn thông tin nhưng lại thiếu thông tin kiểm chứng, cho rằng, quan điểm hiện nay là “không để chậm, muộn và thiếu thông tin”.

Sáng 9/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, quy định của Đảng.

Tại hội nghị, TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nội dung cốt lõi Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

TS Đoàn Văn Báu. Ảnh: T.Đ.



Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, theo TS Đoàn Văn Báu, nếu tư tưởng chưa thông, nhận thức chưa tích cực thì không thể dẫn dắt hành động đúng. Chỉ khi nào nhận thức đúng thì hành động đúng.

Ông Báu nêu rõ, trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và được quan tâm hàng đầu, góp phần lãnh đạo cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ.

“Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, tại sao có chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là nhờ tinh thần "Dốc Pha Đin anh gánh, chị thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" và "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai". Trong những gian khổ đó, chính sức mạnh chính trị tinh thần đã giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua”, ông Đoàn Văn Báu nhấn mạnh.

Theo TS Đoàn Văn Báu, việc ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng không phải là siết lại, mà là làm công tác chính trị, tư tưởng đúng định hướng.

TS Đoàn Văn Báu thông tin, trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có trao đổi, trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều việc lớn, việc khó, không tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; không ít người có tâm lý chần chừ, do dự, lo lắng… ảnh hưởng đến quá trình đổi mới, đòi hỏi phải nhận diện và giải quyết kịp thời. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nghiên cứu ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Theo ông Báu, quy định đặt trong bối cảnh mới, toàn diện, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng. Ông Báu nêu rõ, công tác này phải được tiến hành ngay từ khâu nghiên cứu, định hình chính sách, đảm bảo đúng, hợp lòng dân, lắng nghe hơi thở cuộc sống, để khi ban hành chính sách, tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, thuyết phục…

Không để chậm, muộn và thiếu thông tin

Đề cập đến tác động của không gian mạng với công tác chính trị, tư tưởng, ông Đoàn Văn Báu cho biết, trên mạng có vô vàn thông tin nhưng lại thiếu thông tin kiểm chứng, cho rằng, quan điểm là “không để chậm, muộn và thiếu thông tin”.

“Phương châm được đề xuất hiện nay là: "Chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả". Chủ động là phải đi trước mở đường. Phải kiểm định thông tin, chủ động cung cấp, cập nhật thông tin sớm để dẫn dắt dư luận. Trong đấu tranh tư tưởng, phải lấy "xây" làm chính, dùng thông tin tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lấy khoảng xanh phủ khoảng đỏ, khoảng vàng”, ông Báu nêu.

TS Đoàn Văn Báu cũng nhấn mạnh, cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng phải chủ động lắng nghe, đo đếm tâm trạng tư tưởng của các giai tầng xã hội đối với các chính sách. Muốn công tác này đạt hiệu quả thì phải đầu tư thực chất về tổ chức bộ máy và kinh phí chứ không nói chung chung…

Theo ông Báu, điểm mới quan trọng lần này là đo đếm được kết quả công tác tư tưởng của cán bộ thông qua ba tiêu chí: nói, viết và làm theo đúng nghị quyết. Đặc biệt, quy định cũng nêu, cán bộ, đảng viên phải có ý thức trách nhiệm về thái độ, hành vi trên mạng xã hội. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên đăng tải, bình luận các thông tin, hình ảnh ẩn ý, tiêu cực trên mạng xã hội.

Một nội dung nữa, theo ông Báu, quy định đặt vấn đề cần phải chủ động hơn trong xử lý khủng hoảng truyền thông; phải kịp thời, chủ động cung cấp thông tin chính thức để định hướng dư luận… “Mục tiêu cốt lõi của công tác tư tưởng là nhanh nhất, sớm nhất định hướng thông tin tư tưởng cho cán bộ, đảng viên”, ông Đoàn Văn Báu nhấn mạnh.