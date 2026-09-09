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Truy trách nhiệm vụ ô tô sụp hố trên cao tốc ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Liên quan vụ ô tô bị sụp hố công trình đang sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng nói trên.

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - Nguyễn Văn Út - đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ ô tô bị sụp hố công trình đang sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố khẩn trương rà soát quy trình tổ chức giao thông, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai thác. Trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, các cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng nêu trên.

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Hố công trình trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được nhà thầu sửa chữa, khắc phục.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, tham mưu xử lý theo quy định việc thi công không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác, đặc biệt là đoạn tuyến thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khai thác tạm. Kết quả thực hiện báo cáo cho UBND thành phố trước ngày 10/9.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc ô tô 5 chỗ đi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bất ngờ sụp hố công trình. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h13 ngày 7/9. Ô tô đang lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu ở làn thứ hai thì va vào biển cảnh báo, sau đó lao sang làn dừng khẩn cấp rồi lọt xuống hố công trình, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Đáng lưu ý, đoạn đường xảy ra sự cố không có đèn chiếu sáng.

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Đoạn cao tốc đang sửa chữa vào ban đêm không có đèn chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường, làn đường số 2 đang được đào rãnh sâu, dài khoảng 20 m để sửa chữa.

Cách khu vực thi công khoảng 150 m có rào chắn, biển hạn chế tốc độ 60 km/h và cọc tiêu, cách đó khoảng 80 m có thêm biển cảnh báo.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Văn Quân
#Đồng Nai #cao tốc Vũng Tàu #thi công #bảo đảm an toàn #trách nhiệm #tai nạn

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