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Địa ốc

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Nhà 4m ngang đầy nắng, gió và cây xanh

Thúy Hiền

TPO - Sau một thời gian tích lũy, một cô giáo độc thân mua mảnh đất rộng 4m, dài 24m tại Biên Hòa (Đồng Nai) để xây ngôi nhà của riêng mình. Thích dành nhiều thời gian ở nhà và chăm sóc cây cối, mong muốn của gia chủ là có một nơi ở sáng, thoáng và nhiều khoảng xanh dù khu đất mang đặc trưng dài, hẹp của nhà phố.

Ngôi nhà có diện tích tầng trệt 81,3m², tổng diện tích sàn 128m² và gồm hai tầng. Với khu đất rộng 4m, nếu các phòng nối tiếp nhau theo chiều dài, những không gian nằm sâu bên trong dễ thiếu sáng và khó thông gió. Vì vậy, cây xanh và giếng trời được đưa vào giữa các khu vực chức năng thay vì chỉ tập trung ở sân trước hoặc sân sau.

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Cách tổ chức này giúp mỗi không gian trong nhà đều tiếp cận với một khoảng xanh và nhận được ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, đưa nắng qua mái kính cũng đồng nghĩa với việc phải kiểm soát lượng nhiệt đi vào nhà. Kính sử dụng tại giếng trời có khả năng giảm 40-45% nhiệt lượng theo thông tin của công trình. Phía trên kính còn được rải đá để điều chỉnh ánh sáng và tạo bóng đổ xuống không gian bên dưới.

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Thông gió được giải quyết theo cả chiều ngang và chiều đứng. Không khí đi vào từ hệ cửa phía trước và phía sau, lưu chuyển qua các không gian trước khi khí nóng thoát lên khu vực giếng trời và đi ra ngoài qua hệ lam phía trên.

Do ngôi nhà nằm gần đường lớn và chịu ảnh hưởng của tiếng ồn giao thông, các bề mặt tường bên trong được hoàn thiện thô, kết hợp hệ trần dạng khung rỗng nhằm hỗ trợ hấp thụ âm thanh.

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Những giải pháp trên đều bắt đầu từ thói quen sống của chủ nhà: thích ở nhà, chăm cây và mong muốn gần gũi với thiên nhiên. Sau khi chuyển vào nơi ở mới, cô giáo đã viết một bức thư tay gửi nhóm thiết kế để chia sẻ niềm vui về ngôi nhà yên bình của mình.

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Trên khu đất chỉ rộng 4m, khoảng xanh vì thế không phải phần diện tích còn thừa sau khi xây nhà. Cây cối, giếng trời, nắng và gió được đưa vào ngay từ cách chia không gian, để sở thích chăm vườn của gia chủ vẫn có thể tiếp tục giữa một căn nhà phố dài và hẹp.

Thúy Hiền
Creative Architects
#nhà phố #thiết kế xanh #giếng trời #ánh sáng tự nhiên #gió tự nhiên #cây xanh #tối ưu không gian

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