Báo quốc tế lý giải sức hút của các dự án Vinhomes với dòng vốn kiều bào

Dòng kiều hối đang chảy mạnh vào bất động sản Việt Nam trong bối cảnh chính sách ngày càng cởi mở và nhu cầu sở hữu nhà ở liên tục gia tăng. Theo truyền thông quốc tế, quy mô vượt trội, hệ sinh thái đồng bộ và năng lực triển khai đã được kiểm chứng đang giúp Vinhomes trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn này, kết nối nguồn lực kiều bào với cơ hội đầu tư tại quê hương.

Kiều hối chuộng bất động sản, nhu cầu của Việt kiều ước tính hơn 3 triệu căn

Trên thế giới, kiều hối từ lâu đã là một trong những nguồn vốn ổn định và có ý nghĩa đối với các nền kinh tế đang phát triển. Dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới, Yahoo Finance cho biết tổng kiều hối toàn cầu năm 2023 đạt mức kỷ lục khoảng 818 tỷ USD, gần gấp bốn lần tổng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) mà các nước OECD dành cho những quốc gia đang phát triển.

Kiều hối đang chảy mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản

Việt Nam là một ví dụ rõ nét. Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về nước đạt 18 tỷ USD. Trong đó, ước tính 25% chảy vào bất động sản, tương đương 4,5 tỷ USD.

Đây không phải là làn sóng ngắn hạn mà là một xu hướng bền vững, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của Việt kiều đối với thị trường trong nước.

Không giống những dòng vốn ngắn hạn mang tính đầu cơ, kiều bào thường xem bất động sản là một kênh để giữ gìn và tích lũy tài sản lâu dài.

Chính sách cũng mở thêm cánh cửa cho dòng vốn này. Những thay đổi trong Luật Đất đai và Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ năm 2024 đã mở rộng đáng kể quyền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Yahoo Finance, những quy định mới đang góp phần tháo gỡ một nhu cầu lớn trước đây chưa được đáp ứng đầy đủ. Nhu cầu nhà ở tại Việt Nam của cộng đồng kiều bào ước tính lên tới hơn 3 triệu căn.

Với người Việt ở nước ngoài, bất động sản không chỉ là tài sản an toàn để đầu tư. Đó còn là cách để duy trì sự gắn kết với quê hương và chuẩn bị cho ngày trở về. “Dòng vốn có thể trở về trước khi con người trở về”, Yahoo Finance lý giải.

3 tiêu chí đầu tư của dòng vốn kiều bào và khả năng đáp ứng của Vinhomes

Nếu những thay đổi về chính sách đang mở rộng cánh cửa cho dòng vốn kiều bào, thì Vinhomes đang là một trong những doanh nghiệp giúp biến dòng vốn đó thành những khoản đầu tư cụ thể tại Việt Nam.

Cả Yahoo Finance và Citybuzz đều cho rằng khi chuyển dòng vốn về nước, cộng đồng Việt kiều đều có 3 tiêu chí rõ ràng. Một là dự án phải đủ lớn, có pháp lý hoàn chỉnh và quy hoạch bài bản để tạo nền tảng cho giá trị đầu tư dài hạn. Hai là dự án phải sở hữu một hệ thống tiện ích đồng bộ, đáp ứng chất lượng sống mà họ đã quen thuộc ở nước ngoài. Và ba là khả năng tiếp cận thông tin rõ ràng, minh bạch để có thể đưa ra quyết định ngay cả khi không thường xuyên có mặt tại Việt Nam.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hấp dẫn dòng vốn ngoại với tiêu chí phát triển bền vững

Yahoo Finance dẫn chứng cho những yếu tố này bằng chính quy mô quỹ đất và năng lực thực thi của Vinhomes. Doanh nghiệp hiện sở hữu quỹ đất khoảng 29.500 ha (tính đến cuối năm 2025), và chuẩn bị hoàn tất thủ tục gần 20.000 ha dự án, tương đương gần hai phần ba diện tích Singapore, và là chủ đầu tư có quỹ đất lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đến nay, Vinhomes đã đưa vào vận hành 32 khu đô thị, phục vụ hàng trăm nghìn cư dân trên cả nước.

Kết quả kinh doanh năm 2025 tiếp tục củng cố vị thế này. Vinhomes đạt 205,3 nghìn tỷ đồng doanh số bán hàng trong năm 2025, tăng 98% so với năm trước. Trong cùng năm, doanh nghiệp ra mắt bốn đại đô thị mới, gồm Vinhomes Wonder City tại Hà Nội, Vinhomes Golden City tại Hải Phòng, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) và Vinhomes Green City tại Long An. Những nỗ lực của Vinhomes trong việc nâng cao chất lượng sống tại các khu đô thị cũng như tiêu chuẩn chung của thị trường được ghi nhận ở cấp độ khu vực với hàng loạt giải thưởng danh giá.

Hệ sinh thái toàn diện, quy mô hiếm thấy tạo lợi thế khác biệt cho Vinhomes

Cả Yahoo Finance và Citybuzz đều đi sâu phân tích cách Vinhomes chuyển lợi thế về quy mô thành trải nghiệm cụ thể cho người mua, đặc biệt là những khách hàng ở nước ngoài.

Tại Hải Phòng, Vinhomes Royal Island ghi nhận gần 10.000 lượt khách tham quan và khoảng 2.000 lượt đặt mua chỉ trong hơn một tháng kể từ khi ra mắt. Trong số đó có một lượng đáng kể khách hàng là người Việt đang sinh sống ở Đức, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu khác.

Còn ở Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Yahoo Finance ghi nhận một xu hướng đáng chú ý trong nhóm khách hàng kiều bào. Một số gia đình lựa chọn sở hữu đồng thời hai loại hình bất động sản: một tài sản để khai thác cho thuê trong thời gian còn sinh sống ở nước ngoài và một tài sản khác để sử dụng khi trở về Việt Nam sinh sống hoặc nghỉ hưu.

“Sức hút của Vinhomes còn được đặt trong hệ sinh thái rộng lớn của Vingroup. Giáo dục với Vinschool và VinUni, y tế với Vinmec, bán lẻ với Vincom Retail, nghỉ dưỡng - giải trí với Vinpearl và VinWonders, cùng giao thông xanh với VinFast và Green SM, tạo nên một mạng lưới dịch vụ hiện diện ngay trong và xung quanh các khu đô thị”, Citybuzz phân tích.

Dự án Vinhomes Hải Vân Bay thu hút sự chú ý của khách hàng Việt kiều.

Theo Yahoo Finance, giá trị của hệ sinh thái này không chỉ nằm ở số lượng thương hiệu với quy mô hiếm thấy, mà ở khả năng kết nối các dịch vụ để hình thành một môi trường sống hoàn chỉnh. Với người Việt ở nước ngoài, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi họ có thể tiếp tục duy trì một chất lượng sống quen thuộc, với mức độ tiện nghi, kết nối và dịch vụ sánh ngang các đô thị quốc tế.

Nhìn rộng hơn, Yahoo Finance cho rằng sự kết hợp giữa chính sách cởi mở hơn, nguồn kiều hối dồi dào và năng lực phát triển đô thị quy mô lớn của Vinhomes đang tạo ra một “vòng tuần hoàn tích cực”. Khi niềm tin gia tăng, dòng vốn kiều bào có thêm động lực trở về Việt Nam. Ngược lại, quy mô, uy tín và năng lực triển khai đã được kiểm chứng của các đại đô thị “họ Vin” tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư.