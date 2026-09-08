InterContinental Branded Residences chính thức hiện diện tại Tây Bắc Việt Nam

Vào ngày 7.9, tại Hà Nội, Tập đoàn Alphanam đã chính thức ra mắt The Residences at InterContinental Sapa Resort trong sự kiện " Sống trọn tầm cao".

Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của InterContinental Branded Residences tại khu vực Tây Bắc Việt Nam theo mô hình branded residences (bất động sản hàng hiệu). Đồng thời, đây cũng là cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang tại thung lũng Mường Hoa – một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa đặc sắc và tiềm năng phát triển du lịch vượt trội.

Thương hiệu khách sạn toàn cầu tại một điểm đến di sản

Trong hơn 80 năm qua, InterContinental Hotels & Resorts đã hiện diện tại nhiều điểm đến biểu tượng trên khắp thế giới. Từ những đô thị quốc tế sôi động đến các khu nghỉ dưỡng danh tiếng, hệ thống khách sạn và khu biệt thự mang thương hiệu InterContinental luôn được lựa chọn tại những địa danh giàu bản sắc, sở hữu giá trị văn hóa đặc trưng và tinh thần địa phương mạnh mẽ, mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá đầy cảm hứng.

Trong thời gian tới, bộ sưu tập biệt thự mang thương hiệu InterContinental sẽ chính thức hiện diện tại thung lũng Mường Hoa – thung lũng biểu tượng của Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Nằm giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và núi Hàm Rồng, thung lũng Mường Hoa là một kiệt tác thiên nhiên nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang được bồi đắp qua nhiều thế hệ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc bản địa. Không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi đây còn là không gian hiếm có, nơi thiên nhiên, di sản và đời sống văn hóa vẫn đang cùng tồn tại và phát triển hài hòa.

Sự hiện diện của InterContinental tại Mường Hoa vì vậy đánh dấu việc một trong những thương hiệu khách sạn hạng sang hàng đầu thế giới chính thức có mặt tại vùng đất đặc biệt này, mang triết lý hiếu khách đặc trưng cùng chuẩn mực sống quốc tế đến với miền núi phía Bắc Việt Nam.

Bà Amanda Altree – Global Head of Residential Marketing, IHG Hotels & Resorts phát biểu tại sự kiện

Phát biểu về sự kiện ra mắt, ông Bryan Chan, Phó Chủ tịch Phát triển, khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc, IHG Hotels & Resorts, chia sẻ:

“Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng Alphanam trong việc ra mắt The Residences at InterContinental Sapa Resort, như một bước phát triển tiếp nối đầy ý nghĩa từ mối quan hệ hợp tác thành công giữa hai bên trong lĩnh vực khách sạn với hai thương hiệu InterContinental và Holiday Inn Resort.

Dự án mang tính biểu tượng này là sự kết hợp giữa sức mạnh và di sản toàn cầu của thương hiệu InterContinental với nét đặc trưng riêng cùng vẻ đẹp thiên nhiên của Thung lũng Mường Hoa, kiến tạo một sản phẩm bất động sản hàng hiệu đặc biệt tại một trong những điểm đến ấn tượng nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường bất động sản hàng hiệu phát triển hàng đầu thế giới, dự án là minh chứng cho nhu cầu ngày càng gia tăng đối với những trải nghiệm sống hàng hiệu chất lượng cao, đồng thời thể hiện niềm tin dài hạn của chúng tôi vào tiềm năng phát triển của lĩnh vực khách sạn và bất động sản tại Việt Nam.”

The Residences at InterContinental Sapa Resort: Hiện thực hóa tầm nhìn về một điểm đến đẳng cấp quốc tế

Tại thung lũng Mường Hoa, The Residences at InterContinental Sapa Resort là sự kết tinh của di sản thương hiệu InterContinental trong lĩnh vực khách sạn hạng sang và bất động sản hàng hiệu.

Không chỉ là bộ sưu tập biệt thự mang thương hiệu quốc tế, dự án còn được định vị như một chuẩn mực mới của phong cách sống và nghỉ dưỡng cao cấp, nơi thiên nhiên nguyên bản, văn hóa bản địa và dịch vụ khách sạn đẳng cấp thế giới hòa quyện để tạo nên trải nghiệm sống khác biệt.

Tọa lạc trong Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa quy mô 83 ha, được phát triển bởi Tập đoàn Alphanam, The Residences at InterContinental Sapa Resort là một phần của quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu hạng sang lớn bậc nhất châu Á. Tại đây, các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế được kết hợp hài hòa với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa của thung lũng Mường Hoa. Quy hoạch tổng thể đặt trọng tâm vào việc bảo tồn cảnh quan, gìn giữ giá trị văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên, tạo nền tảng cho một điểm đến phát triển bền vững.

The Residences at InterContinental Sapa Resort – nơi “Sống giữa di sản” trở thành một trải nghiệm rất riêng

Nằm ở vị trí trung tâm của Alphora Muong Hoa, The Residences at InterContinental Sapa Resort bao gồm 79 căn biệt thự hàng hiệu được phát triển đồng bộ cùng khách sạn InterContinental Sapa Resort. Chủ sở hữu sẽ được hưởng quyền sử dụng các tiện ích và dịch vụ của khách sạn như dịch vụ concierge, hệ thống nhà hàng, spa, hồ bơi, quản gia (butler service) và các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe (wellness), áp dụng theo biểu phí hiện hành. Đồng thời, chủ sở hữu cũng được hưởng các quyền lợi từ chương trình IHG One Rewards, tùy theo điều khoản, điều kiện và tiêu chí áp dụng của chương trình.

Dự án quy tụ các đơn vị tư vấn thiết kế và quy hoạch hàng đầu thế giới như DP Architects, Avalon, SCSY và P Landcape, theo đuổi triết lý thiết kế tôn trọng tuyệt đối địa hình tự nhiên. Mỗi căn biệt thự được thiết kế riêng biệt dựa trên cao độ và hướng nhìn, vừa thích ứng với địa hình sườn núi, vừa tối ưu tầm nhìn toàn cảnh xuống thung lũng Mường Hoa. Kiến trúc giật cấp, hệ cửa kính cao sát trần cùng không gian mở giúp mỗi căn biệt thự trở thành một phần tiếp nối của thiên nhiên thay vì can thiệp vào cảnh quan.

Sau khi hoàn thành, The Residences at InterContinental Sapa Resort dự kiến sẽ trở thành khu biệt thự mang thương hiệu InterContinental ở độ cao lớn nhất trong toàn bộ danh mục InterContinental Hotels & Resorts trên toàn cầu.

Không chỉ là một dấu mốc về vị trí địa lý hay quy mô phát triển, dự án còn thiết lập một chuẩn mực mới cho dòng sản phẩm branded residences tại Việt Nam – nơi giá trị thương hiệu quốc tế, thiên nhiên nguyên bản và chiều sâu văn hóa cùng hội tụ để tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam chia sẻ:

“Phát triển một dự án trên vùng đất di sản đòi hỏi sự trân trọng và kỷ luật ở mức cao nhất. Chúng tôi nâng niu từng tấc đất, ươm từng mầm cây, và tiếp cận mỗi bước triển khai với sự nghiên cứu, đo đạc và tính toán một cách nghiêm túc.

Đối với phân khu InterContinental bao gồm khách sạn và khu biệt thự, chúng tôi lựa chọn các kiến trúc sư đến từ Anh và Thụy Sỹ – không chỉ là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, mà còn là những người am hiểu sâu sắc khí hậu vùng núi, hiểu được độ ẩm, không khí lạnh, và quan trọng hơn, hiểu được kỳ vọng của khách hàng khi đến với Sa Pa.

Với kinh nghiệm phát triển bất động sản và xây dựng, chúng tôi đầu tư ngay từ khâu thiết kế để đảm bảo dự án đạt các tiêu chuẩn EDGE – hệ thống chứng nhận công trình xanh quốc tế, hướng đến không gian sống tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giảm carbon. Qua đó dự án không chỉ mang đến giá trị sống hiện đại mà còn đúng chuẩn vận hành, trải nghiệm, và tối ưu cho một sản phẩm đầu tư bền vững”.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam chia sẻ tại sự kiện

Việc ra mắt The Residences at InterContinental Sapa Resort không chỉ đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của InterContinental tại khu vực Tây Bắc Việt Nam, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình đưa thung lũng Mường Hoa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hạng sang được công nhận trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Alphanam trong việc đưa những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới đến với các vùng đất giàu giá trị văn hóa của Việt Nam, kiến tạo những điểm đến bền vững dành cho du khách toàn cầu và cộng đồng chủ sở hữu.

The Residences at InterContinental Sapa Resort xác lập vị thế nhà ở mang thương hiệu InterContinental cao nhất thế giới

Được thành lập vào năm 1946, InterContinental Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn hạng sang quốc tế đầu tiên trên thế giới, tiên phong kết nối du khách với văn hóa và bản sắc riêng của từng điểm đến. Hiện nay, với vai trò là một thương hiệu thuộc IHG Hotels & Resorts, tập đoàn đang vận hành hơn 7.000 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu danh mục thương hiệu trải dài từ phân khúc hạng sang, cao cấp, phổ thông đến lifestyle và lưu trú dài hạn.

Với hơn 240 khách sạn tại trên 70 quốc gia, InterContinental được biết đến trên toàn cầu nhờ sự hiện diện tại những điểm đến biểu tượng – từ các thủ đô, trung tâm tài chính quốc tế đến các khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Mỗi khách sạn InterContinental đều phản ánh cam kết bền vững của thương hiệu trong việc tôn vinh khám phá văn hóa, phong cách sống tinh tế và nghệ thuật hiếu khách đẳng cấp.