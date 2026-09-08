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Ngôi nhà 250 m² không có cửa

Thúy Hiền

TPO - Không có cửa ra vào phía trước hay phía sau, ngôi nhà một tầng được mở trực tiếp ra ao nước và những khu vườn. Cây xanh, mặt nước cùng sự thay đổi cao độ của sàn thay cho những vách ngăn quen thuộc, tạo nên một không gian sống gần như liền mạch với bên ngoài.

Công trình được xây dựng trên khu đất 250 m², diện tích tầng trệt 118 m² và đóng vai trò như ngôi nhà thứ hai, nằm liền kề nơi ở chính của gia chủ. Do khu đất dạng nhà phố, chỉ có một mặt tiếp xúc với đường, bài toán đặt ra là đưa nhiều cây xanh vào bên trong dù không có lợi thế mở ra nhiều phía.

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Giải pháp được đưa ra là bố trí ba mảng xanh lớn xen kẽ hai khu vực sinh hoạt dọc theo chiều dài khu đất. Phía trước là phòng khách và bếp dành cho những hoạt động thường ngày; phía sau yên tĩnh hơn với không gian làm việc và bể sục. Cây xanh cùng sự chênh lệch cao độ của sàn trở thành ranh giới mềm giữa các khu vực thay cho những bức tường.

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Đáng chú ý, không gian sinh hoạt chung hoàn toàn không sử dụng cửa để ngăn với bên ngoài. Một ao nước phía trước và khu vườn phía sau tạo khoảng chuyển tiếp với thiên nhiên. Lối vào được bố trí bằng những phiến đá bước qua mặt nước, trong khi phía sau có cầu thang dẫn xuống vườn. Hàng rào bao quanh khu đất đảm bảo an ninh và sự riêng tư; các phòng ngủ, vệ sinh vẫn được tổ chức thành những khối khép kín dọc một bên nhà.

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Phía trên, một mái cong lớn hạ thấp về hai đầu tạo bóng mát cho các khu vực sinh hoạt. Trần gỗ kết hợp ánh sáng được lọc qua hệ lam kim loại, trong khi giếng trời ở trung tâm đưa ánh sáng xuống khu vực lõi và hỗ trợ thoát khí nóng lên phía trên.

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Sàn nhà cũng không nằm trên một cao độ duy nhất mà liên tục thay đổi bằng những bậc thấp. Việc đi từ không gian này sang không gian khác vì thế được hình dung gần với hành trình dạo qua một khu vườn.

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Gạch để thô, gỗ tự nhiên và đá được sử dụng xuyên suốt. Cùng với cây xanh, mặt nước và khoảng mở, những vật liệu mộc mạc góp phần xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài – ý tưởng xuyên suốt của ngôi nhà.

Thúy Hiền
Creative Architects
#ngôi nhà #Phú Mỹ #thiết kế xanh #kiến trúc tự nhiên #khu vườn #kiến trúc độc đáo

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