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Đào móng xây nhà phát hiện chum sành chứa cả yến tiền xu

Thu Hiền

TPO - Trong lúc đào móng xây nhà, một gia đình ở phường Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ phát hiện chum sành chứa gần 10kg tiền xu, nhiều đồng đã rỉ sét và dính chặt vào nhau.

Ngày 9/9, ông Hoàng Ngọc Cừ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, một hộ dân trên địa bàn vừa phát hiện chum chứa nhiều tiền xu trong quá trình đào đất làm móng xây nhà.

Anh Võ Hồng Sơn (SN 1996, trú khối Thành Công, phường Cửa Lò) cho biết, số tiền xu được gia đình phát hiện vào sáng 7/9.

Theo anh Sơn, khi thợ điều khiển máy xúc đào đất chuẩn bị làm móng, gàu máy bất ngờ va phải một vật cứng. Người thợ xúc lên phát hiện một chiếc chum sành.

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Chiếc chum bị vỡ cùng số tiền xu được gia đình anh Sơn lưu giữ sau khi phát hiện trong lúc đào móng xây nhà.

Do bị tác động trong quá trình đào và đưa lên khỏi mặt đất, chum bị vỡ. Bên trong lộ ra rất nhiều đồng tiền xu.

“Số tiền xu nặng gần 10kg. Phần lớn các đồng tiền đã bị rỉ sét, một số dính chặt vào nhau. Trên mặt tiền có chữ giống chữ Hán, ở giữa có lỗ hình tròn hoặc vuông”, anh Sơn nói.

Khu vực phát hiện chum tiền nằm trên phần đất do các thế hệ trước trong gia đình để lại. Tuy nhiên, anh Sơn cho biết không có tài liệu hay thông tin nào cho thấy số tiền này được người xưa cất giấu từ thời điểm nào.

Hiện gia đình chưa xác định được niên đại, mệnh giá cũng như giá trị của số tiền xu. Anh Sơn cho biết sẽ giữ lại số tiền này làm kỷ niệm.

Hiện chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn về nguồn gốc, niên đại và giá trị của số tiền xu được phát hiện.

Thu Hiền
#tiền xu #chum sành #xây nhà #đào móng nhà #Nghệ An #Cửa Lò

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