Hà Nội đốc thúc 3 đại dự án cầu: Không để một nhà thầu làm tê liệt tiến độ

TPO - Với các dự án có nhiều nhà thầu cùng tham gia, nếu một nhà thầu gặp khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thì phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác đủ năng lực thực hiện, không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án.

Sáng 9/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Bùi Duy Cường - đã chủ trì kiểm tra hiện trường thi công các dự án Đầu tư xây dựng: Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, Cầu Trần Hưng Đạo và Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (Ban QLDA), cả 3 dự án đang được các đơn vị tập trung triển khai, trong đó nhiều hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đã hoàn thành, với 62,51/62,51 ha được bàn giao, đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ các công trình còn lại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Bùi Duy Cường - đã chủ trì kiểm tra hiện trường thi công các Dự án cầu vượt sông Hồng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành 100%, với 32,6/32,6 ha được bàn giao. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đã bàn giao 22,13/22,66 ha, đạt 97,6%, phần còn lại khoảng 0,53 ha đang tiếp tục được thực hiện, liên quan đến 23 phương án đất ở của các hộ dân và việc di chuyển một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ban QLDA cho biết phần mặt bằng còn lại dự kiến được bàn giao để triển khai thi công trong tháng 9/2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, với 31,05/31,05 ha được bàn giao, đạt 100%. Các phường Hồng Hà và Bồ Đề đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư đã huy động 28 mũi thi công trên toàn tuyến.

Ban QLDA đề nghị phường Hồng Hà hoàn thành dứt điểm việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trên địa bàn phường và các khu vực liên quan trước ngày 20/9. Phường Bồ Đề được đề nghị bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại phạm vi nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến trước ngày 20/9 để triển khai thi công.

Các công trường dự án cầu đang tăng tốc thi công

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát phải bám sát công trường, tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực thực tế của từng nhà thầu, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công khi cần thiết.

Với các dự án có nhiều nhà thầu cùng tham gia, ông Cường lưu ý nếu một nhà thầu gặp khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thì phải sẵn sàng điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác đủ năng lực thực hiện, không để một nhà thầu trở thành điểm nghẽn của cả dự án. Các nhà thầu cần phối hợp, chia sẻ và thi đua về tiến độ, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát kỹ các đề xuất phát sinh trong quá trình thi công. Mọi nội dung làm thay đổi phương án hoặc tăng chi phí phải có căn cứ cụ thể, đối chiếu với hồ sơ thầu, làm rõ sự cần thiết và hiệu quả, tránh phát sinh chi phí không hợp lý. Việc rút ngắn thời gian thi công cũng cần được lượng hóa về hiệu quả, trong đó đánh giá cụ thể thời gian tiết kiệm được và khả năng tiết giảm chi phí ngân sách...