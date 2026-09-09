Các tổ chức thành viên tuân theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức

TPO - Theo điều lệ, MTTQ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tuân theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công bố Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa XI được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện

Điều lệ gồm Lời nói đầu, 8 chương và 37 điều, là cơ sở quan trọng để thống nhất tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Điều lệ nêu rõ, MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

﻿ Ảnh: Như Ý.

MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Điều 1 của điều lệ quy định về thành viên của MTTQ Việt Nam. Theo đó, thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc gia nhập MTTQ Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ và các quy định cụ thể của MTTQ Việt Nam, được Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xem xét công nhận.

Điều lệ cũng quy định rõ về quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức. Đáng chú ý, điều lệ quy định, các tổ chức thành viên có trách nhiệm tập hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, điều lệ nêu rõ, MTTQ Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ.

MTTQ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tuân theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo MTTQ Việt Nam.

Quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên

MTTQ Việt Nam được tổ chức theo cấp hành chính. Ở Trung ương có Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ở địa phương có Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã). Ở mỗi cấp có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam. Dưới cấp xã có Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (gọi tắt là Đoàn Chủ tịch) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương dân chủ cử trong số Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, là đại diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữa hai kỳ họp.

Đoàn Chủ tịch bao gồm: Người đứng đầu hoặc đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị; người đứng đầu của các tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức xã hội; một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực có liên quan hoạt động của MTTQ Việt Nam; một số Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố. Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định.

Điều lệ cũng nêu quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Cụ thể, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo MTTQ Việt Nam. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam, được tổ chức và hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì.

Quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên khác là quan hệ phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên để thực hiện nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.