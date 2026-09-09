Bộ Nội vụ được yêu cầu chuẩn bị nhiều phương án cải cách tiền lương

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu nhiều phương án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, tham vấn độc lập ý kiến chuyên gia trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hoàn thiện Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ sáng 9/9.

Theo Phó Thủ tướng, trong 4 tháng còn lại của năm, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Do đó, Bộ Nội vụ cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và “dứt khoát không để sót bất kỳ nhiệm vụ nào”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Giang)

Đối với Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ cần chuẩn bị kỹ, tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia, nghiên cứu nhiều phương án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Hồ sơ các dự án luật và báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 cũng phải được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ cần theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành, nhất là tại cấp xã, kịp thời phát hiện vấn đề và đề xuất điều chỉnh.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, phấn đấu hoàn thành ngày 15/9 để báo cáo Thường trực Chính phủ.

"Không thể chỉ ban hành đề án rồi để địa phương tự triển khai"

Nhấn mạnh khối lượng công việc liên quan đến chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, còn rất lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ phải thường xuyên kết nối, nắm bắt diễn biến thực tiễn để chủ động tham mưu, từ củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ. (Ảnh: Thu Giang)

“Không thể chỉ ban hành đề án rồi để địa phương tự triển khai”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu Bộ kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên để xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung; hằng tháng báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức, biên chế, theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ cần tập trung vào 3 nhóm vấn đề: khung tổ chức của hệ thống hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; biên chế giai đoạn 2027-2031; và mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ coi chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành là nhiệm vụ có tính mệnh lệnh, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 để kết nối, vận hành xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất và dùng chung.

Đến ngày 30/11 phải hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó ưu tiên hai nhóm dữ liệu về an sinh xã hội và cán bộ, công chức, viên chức.

Trong lĩnh vực công vụ, công chức và cải cách hành chính, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát Luật Cán bộ, công chức và các nghị định liên quan; nghiên cứu chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo hướng đơn giản, khả thi.