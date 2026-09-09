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Vợ của thượng sĩ quên mình cứu sống hai người được biên chế vào Quân đoàn 34

Tiền Lê

TPO - Đồng chí Rmah H'Thiệp - vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp (nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34) được nhận chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp và được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Ngày 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt năm 2026 cho đồng chí Rmah H'Thiệp (vợ của thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34). Thượng sĩ Kpă Thiêp là chiến sĩ đã có hành động quả cảm khi quên mình, cứu hai người bị điện giật.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 4285 ngày 10/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trích sao Quyết định số 26 ngày 24/8/2026 của Quân đoàn 34, đồng chí Rmah H'Thiệp (SN 12/11/2003) chính thức được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

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Đồng chí Rmah H'Thiệp nhận quyết định tuyển dụng, xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Theo đó, đồng chí Rmah H'Thiệp được nhận chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp, bậc 1/10 (hệ số 3,20) và được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Việc tiếp nhận, bố trí công tác cho quân nhân không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho đời sống gia đình quân nhân mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo điều kiện để gia đình Kpă Thiêp yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, phân công công tác và chăm lo chính sách hậu phương quân đội tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Quân đoàn 34 trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn Quân đoàn.

Nhân dịp này, Quân đoàn 34 cũng công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 24 đồng chí. Đây là những đồng chí được Quân đoàn 34 và các cơ quan, đơn vị tuyển chọn chặt chẽ, có trình độ chuyên môn tốt và sức khỏe bảo đảm phục vụ lâu dài trong Quân đội.

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Thượng sĩ Kpă Thiêp đã quên mình cứu sống hai người.

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, khi thấy hai nam thanh niên đang dựng cột điện (bằng kim loại - PV), chiến sĩ Kpă Thiêp xuống giúp. Trong lúc dựng cột điện cả 3 người cùng bị điện giật, riêng chiến sĩ Kpă Thiêp ngoài cùng nên bật ra. Thấy hai người vẫn còn bị dòng điện giật, không thoát ra được, chiến sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người này, Sư đoàn 10 đã có quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với anh Kpă Thiêp.

Tiền Lê
#quân đội #tuyển dụng #thượng sĩ Kpă Thiêp #hy sinh #thăng quân hàm #Quân đoàn 34 #dũng cảm #cứu hai người

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