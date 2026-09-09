Lâm Đồng khởi tố 10 vụ án, 31 bị can liên quan đến tham nhũng và chức vụ

TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, điều tra 10 vụ án với 31 bị can liên quan đến tham nhũng, chức vụ; thu hồi khoảng 50,4 tỷ đồng tài sản trong các vụ án này.

Ngày 9/9, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8 của tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Toàn cảnh giao ban tháng 8 của tỉnh Lâm Đồng.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý 33 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Trong đó, 11 vụ án, vụ việc đã kết thúc; 22 vụ tiếp tục được theo dõi và chỉ đạo, trong đó 2 vụ đã được xét xử sơ thẩm.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra 10 vụ với 31 bị can; kết luận điều tra 7 vụ với 10 bị can; truy tố 15 vụ với 48 bị can và xét xử 10 vụ với 14 bị cáo liên quan đến tham nhũng, chức vụ.

Đáng chú ý, tổng tài sản được thu hồi trong các vụ án tham nhũng, chức vụ khoảng 50,4 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn điều tra thu hồi hơn 770 triệu đồng; giai đoạn xét xử thu hơn 3,8 tỷ đồng và giai đoạn thi hành án thu hơn 45,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin tại giao ban báo chí.

Cùng với công tác tố tụng, qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên. Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng đã thu hồi hơn 20,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 72,8 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục đối với 99 tổ chức và 309 cá nhân. Ngoài ra, một vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng kéo dài; đồng thời xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, các cơ quan tố tụng tiếp tục tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó xác định thu hồi tài sản là nhiệm vụ xuyên suốt.