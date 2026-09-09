Học sinh phải đóng phí khi qua cầu treo: Chính quyền nói gì?

TPO - Một tài khoản mạng xã hội phản ánh học sinh đi học phải tốn tiền phí qua cầu Rạch Ráng (xã Trần Văn Thời, Cà Mau). Chính quyền địa phương xác nhận có trường hợp học sinh bị thu phí và đã làm việc với đơn vị quản lý, đề nghị miễn phí cho các em mặc đồng phục.

Những ngày qua, tài khoản Facebook có tên Th.V. đã đăng tải thông tin: “Cầu thu phí xã Trần Văn Thời bắt học sinh phải đóng phí. Con em học sinh đi học ngày không được bao nhiêu tiền, học ngày 2 buổi đóng hết 16 ngàn tiền qua cầu...”.

Chiều 9/9, ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh phải đóng phí khi di chuyển qua cầu treo dân sinh Rạch Ráng.

Tài khoản mạng xã hội phản ánh học sinh đi học phải tốn tiền phí qua cầu Rạch Ráng (xã Trần Văn Thời, Cà Mau).

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Trần Văn Thời, qua rà soát, các em học sinh bị thu phí là học lớp 10 của Trường THPT trên địa bàn. Các em mới vào đầu năm học chưa có thẻ học sinh nên bị đơn vị quản lý cầu thu phí.

“Ngành chức năng xã Trần Văn Thời đã làm việc với chủ đầu tư của cây cầu trên và đề nghị cho học sinh có mặc đồng phục lưu thông qua cầu không phải đóng phí”, ông Châu nói và cho biết cây cầu trên được phép thu phí đến năm 2030.

Cầu treo dân sinh Rạch Ráng được xây dựng theo hình thức kêu gọi tư nhân đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010 và thời hạn thu phí được gia hạn đến năm 2030. Cây cầu này tải trọng chỉ 3,5 tấn, nhưng từng có xe tải 31 tấn lưu thông qua gây hư hỏng, lún, biến dạng lan can cầu hồi năm 2023.

Mới đây, UBND xã Trần Văn Thời (Cà Mau) có báo cáo Sở Xây dựng dấu hiệu xuống cấp của cầu dân sinh Rạch Ráng. UBND xã kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng cây cầu, nhằm đánh giá chất lượng công trình, khả năng chịu lực của kết cấu cầu, đặc biệt hệ thống trụ và móng toàn bộ cầu.