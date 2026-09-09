Bến đò đóng cửa, học sinh qua sông bằng cano của công an

TPO - Bến đò Phú Minh đóng cửa khiến việc đến trường học sinh và đi lại của người dân gặp khó khăn. Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bố trí 2 cano hỗ trợ đưa người dân, học sinh qua sông Cầu.

Vài ngày gần đây, bến đò Phú Minh (xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) trở nên nhộn nhịp. Từ sáng sớm, hàng chục phụ huynh cùng học sinh xếp hàng chờ lên cano của Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) để qua sông tới lớp.

Người dân cho biết, từ xóm Đoàn Kết đến các trường học trên địa bàn xã khá xa, khoảng 5 - 6km. Do đó, nhiều gia đình chọn cho con học tại các trường học trên địa bàn xã Điềm Thụy, cách xóm chưa đầy 1km, nhưng phải qua sông Cầu.

Người dân, học sinh lên cano của Phòng CSGT để qua sông đến lớp

Tuy nhiên, do bến đò chưa đáp ứng đủ điều kiện, từ tháng 7/2026, bến đò đã dừng hoạt động.

Anh Dương Đình Lê (xóm Đoàn Kết), cho biết trước đây, gia đình thường đi đò đưa con đến lớp. Từ khi bến đò dừng hoạt động, gia đình phải đưa con đi đường vòng, quãng đường xa hơn nhiều. "Bến đò dừng hoạt động khiến gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc đưa đón các cháu đi học”, anh Lê chia sẻ.

Bà Dương Thị Liên (xóm Đoàn Kết) cho biết, để đưa các cháu đi học, người dân nhờ thuyền nhỏ đưa qua sông. Mỗi thuyền, chỉ chở 1 - 2 cháu, nhưng chòng chành khiến gia đình rất lo lắng.

Người dân xóm Đoàn Kết mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ để người dân đi lại an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các em học sinh qua sông

Hỗ trợ học sinh đến trường

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trung Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết, trên địa bàn xóm Đoàn Kết có 121 học sinh từ tiểu học đến THPT. Trong đó, nhiều em học tại các trường trên địa bàn xã Điềm Thụy vì gần nhà.

Trước đây, để đưa con em đến trường, người dân phải đi đò qua bến đò Phú Minh. Tuy nhiên, qua rà soát, bến đò Phú Minh chưa đủ điều kiện an toàn, chưa được mở bến nên bến đò đã tạm dừng hoạt động từ tháng 7/2026, ông Phương thông tin.

Trước phản ánh về những khó khăn khi đóng cửa bến đò Phú Minh, UBND xã đã đề nghị Phòng CSGT hỗ trợ. Từ ngày 7/9, Phòng CSGT đã bố trí hai cano trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển qua sông.

Người dân xóm Đoàn Kết mong bến đò sớm được mở trở lại

Bên cạnh đó, công an xã cũng cử cán bộ, phối hợp hướng dẫn người dân qua sông thuận tiện, an toàn.

Tuy nhiên, việc CSGT hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh qua sông chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài bến đò cần sớm được hoạt động trở lại. Ông Lê Trung Phương cho biết, hiện nay chủ bến đò đã hoàn thiện một số hạng mục như nhà chờ, bậc lên xuống, biển báo, bảng nội quy, cọc neo đậu và bổ sung trang thiết bị an toàn.

UBND xã Tân Khánh cũng phối hợp với xã Điềm Thụy để thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí bến phía bên kia sông; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công bố mở bến.

"Hiện nay, các điều kiện, thủ tục mở bến đò Phú Minh đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, trong tháng 9/2026, Sở Xây dựng sẽ công bố mở bến, khi đó việc đi lại của người dân và học sinh sẽ thuận lợi hơn", ông Phương chia sẻ.