Cà Mau chi gần 333 tỷ đồng ‘nâng cấp’ 17 trường THPT lên chuẩn quốc gia

TPO - UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư gần 333 tỷ đồng để cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho 17 trường THPT, nhằm hướng tới trường đạt chuẩn quốc gia.

UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho 17 trường THPT, hướng tới trường đạt chuẩn quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 333 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thanh năm 2028, do Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS - THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư hơn 109 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng, phòng học cùng nhiều hạng mục phụ trợ tại 7 trường THPT.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở. Trong đó, trường THPT (bao gồm cả trường liên cấp THCS - THPT) có 43 trường, giảm 6 trường.