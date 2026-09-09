Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trường phát hiện nhiều vấn đề sau bữa ăn bán trú lèo tèo vài món

Hà Linh - Công Hướng

TPO - Trưa 9/9, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã B, xã Trung Giã (Hà Nội) đến trường đón học sinh về nhà vì trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú.

Chỉ 3 ngày sau lễ khai giảng năm học mới, Trường tiểu học Trung Giã đã phải tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Nguyên nhân là do, trước đó phụ huynh phản ánh suất ăn của con có giá 40.000 đồng nhưng chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một xiên thịt nướng nhỏ.

Khẩu phần ăn của học sinh trường này được đưa lên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng: "Không thể chấp nhận" hay "bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng"...

img-0232.jpg
Trưa 9/9, trường dừng ăn bán trú, phụ huynh đội mưa đến đón con, cháu.

Lãnh đạo UBND xã Trung Giã xác nhận địa phương đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Giã về việc suất ăn bán trú trong ngày đầu tiên lèo tèo.

img-0236.jpg
10h30 phút, học sinh tan học và được phụ huynh đón về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi thay vì ăn bán trú và ngủ tại lớp.
img-0233.jpg
Phụ huynh cho biết, phải nghỉ việc giữa trưa đón con về nhà ăn cơm.
img-0234.jpg
Trời mưa, phụ huynh cõng con đi về nhà sau khi trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú.
img-0230.jpg
Một số học sinh đầu trần đội mưa tự đi xe đạp về nhà
img-0224.jpg
Một số em ở xa, phụ huynh thuê xe đưa đón
img-0235.jpg
Phụ huynh chờ đón con tắc nghẽn cả đoạn đường.

Phát hiện nhiều bất cập ngay trong bữa ăn đầu tiên

Trả lời phóng viên Tiền Phong sáng 9/9, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Giã cho biết, sau sáp nhập trường có gần 1.500 học sinh, trong đó gần 500 em ăn bán trú.

Trường không có nhà bếp nên đơn vị cung cấp suất ăn đến tận trường. Nhà trường có nhân viên y tế bà bộ phận giám sát bữa ăn bán trú.
Nói về bữa ăn lèo tèo vài món, bà Cúc cho rằng: "Bức ảnh phụ huynh chụp chưa phản ánh hết thực tế".
Cũng theo bà Cúc, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Sản xuất Đức Tiến. Công ty do UBND xã Trung Giã lựa chọn theo quy trình đấu thầu.

img.jpg
img-336.jpg
Bà Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Giã trao đổi với phóng viên ngày 9/9.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế trong ngày đầu tiên tổ chức bữa ăn, nhà trường ghi nhận một số vấn đề.

Đơn vị vận chuyển, giao đồ ăn chậm. Ở phân hiệu An Lạc, học sinh phải chờ đến 12h trưa mới có cơm, ảnh hưởng đến thời gian ăn và nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2.

Khay ăn có các ngăn khá nông, thành khay thấp, dung tích chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc bảo đảm định lượng và dễ làm thức ăn, đặc biệt là canh, bị đổ tràn ra ngoài.

Ngoài ra, dụng cụ múc, chia canh chưa phù hợp, trong quá trình phục vụ còn xảy ra tình trạng canh rơi vãi. Đề nghị bổ sung dụng cụ phù hợp, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho học sinh.

Đặc biệt, trường này cũng đánh giá, suất ăn chất lượng không tốt, so với các đơn vị khác thì còn thua kém, học sinh ăn được ít. Định lượng, thực đơn và sự đa dạng của món ăn cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với học sinh tiểu học.

Trước thực tế đó, nhà trường đã lập biên bản và đề nghị đơn vị cung cấp thực phẩm và có báo cáo UBND xã Trung Giã.

Qua kiểm tra, xã này đã đi đến quyết định dừng đơn vị cung cấp suất ăn này đồng thời tìm đơn vị cung cấp thực phẩm khác thay thế.

Liên quan sự việc, chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo, giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và báo cáo kết quả xử lý sự việc về thành phố.

Hà Linh - Công Hướng
#Ăn bán trú #Ăn bán trú lèo tèo #Trường tổ chức bán trú

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe