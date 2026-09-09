Trường phát hiện nhiều vấn đề sau bữa ăn bán trú lèo tèo vài món

TPO - Trưa 9/9, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã B, xã Trung Giã (Hà Nội) đến trường đón học sinh về nhà vì trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú.

Chỉ 3 ngày sau lễ khai giảng năm học mới, Trường tiểu học Trung Giã đã phải tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Nguyên nhân là do, trước đó phụ huynh phản ánh suất ăn của con có giá 40.000 đồng nhưng chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một xiên thịt nướng nhỏ.

Khẩu phần ăn của học sinh trường này được đưa lên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng: "Không thể chấp nhận" hay "bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng"...

Trưa 9/9, trường dừng ăn bán trú, phụ huynh đội mưa đến đón con, cháu.



Lãnh đạo UBND xã Trung Giã xác nhận địa phương đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Giã về việc suất ăn bán trú trong ngày đầu tiên lèo tèo.

10h30 phút, học sinh tan học và được phụ huynh đón về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi thay vì ăn bán trú và ngủ tại lớp.

Phụ huynh cho biết, phải nghỉ việc giữa trưa đón con về nhà ăn cơm.

Trời mưa, phụ huynh cõng con đi về nhà sau khi trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú.

Một số học sinh đầu trần đội mưa tự đi xe đạp về nhà

Một số em ở xa, phụ huynh thuê xe đưa đón

Phụ huynh chờ đón con tắc nghẽn cả đoạn đường.



Phát hiện nhiều bất cập ngay trong bữa ăn đầu tiên

Trả lời phóng viên Tiền Phong sáng 9/9, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Giã cho biết, sau sáp nhập trường có gần 1.500 học sinh, trong đó gần 500 em ăn bán trú.

Trường không có nhà bếp nên đơn vị cung cấp suất ăn đến tận trường. Nhà trường có nhân viên y tế bà bộ phận giám sát bữa ăn bán trú.

Nói về bữa ăn lèo tèo vài món, bà Cúc cho rằng: "Bức ảnh phụ huynh chụp chưa phản ánh hết thực tế".

Cũng theo bà Cúc, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Sản xuất Đức Tiến. Công ty do UBND xã Trung Giã lựa chọn theo quy trình đấu thầu.

Bà Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Giã trao đổi với phóng viên ngày 9/9.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế trong ngày đầu tiên tổ chức bữa ăn, nhà trường ghi nhận một số vấn đề.

Đơn vị vận chuyển, giao đồ ăn chậm. Ở phân hiệu An Lạc, học sinh phải chờ đến 12h trưa mới có cơm, ảnh hưởng đến thời gian ăn và nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2.

Khay ăn có các ngăn khá nông, thành khay thấp, dung tích chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc bảo đảm định lượng và dễ làm thức ăn, đặc biệt là canh, bị đổ tràn ra ngoài.

Ngoài ra, dụng cụ múc, chia canh chưa phù hợp, trong quá trình phục vụ còn xảy ra tình trạng canh rơi vãi. Đề nghị bổ sung dụng cụ phù hợp, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho học sinh.

Đặc biệt, trường này cũng đánh giá, suất ăn chất lượng không tốt, so với các đơn vị khác thì còn thua kém, học sinh ăn được ít. Định lượng, thực đơn và sự đa dạng của món ăn cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với học sinh tiểu học.

Trước thực tế đó, nhà trường đã lập biên bản và đề nghị đơn vị cung cấp thực phẩm và có báo cáo UBND xã Trung Giã.

Qua kiểm tra, xã này đã đi đến quyết định dừng đơn vị cung cấp suất ăn này đồng thời tìm đơn vị cung cấp thực phẩm khác thay thế.

Liên quan sự việc, chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo, giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và báo cáo kết quả xử lý sự việc về thành phố.