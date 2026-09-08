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Phó Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin báo Tiền Phong phản ánh bữa ăn bán trú ‘lèo tèo’

Hà Linh

TPO - Chiều 8/9, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị UBND xã Trung Giã xác minh, làm rõ nội dung bữa ăn bán trú của học sinh lèo tèo tại Trường tiểu học Trung Giã B như Báo Tiền Phong nêu.

Trong thông báo gửi UBND xã Trung Giã, UBND Thành phố Hà Nội nêu: Báo Tiền Phong ngày 8/9 có bài “Bữa ăn bán trú của học sinh lèo tèo, lãnh đạo xã nói gì?”, phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Trung Giã B.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo, giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu xã phải báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất 15 giờ ngày 9/9.

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Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trung Giã B Hà Nội.

Như Tiền Phong đưa tin, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã B phản ánh, suất ăn bán trú của con học lớp 1 trong ngày đầu đến trường lèo tèo chỉ một nhúm giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Trong khi, mỗi suất ăn có giá 40.000 đồng (phụ huynh đóng 12.000 đồng, UBND TP Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng).

Hình ảnh được phụ huynh đưa lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều người bình luận. Trong đó, đa số ý kiến cho rằng, suất ăn không đảm bảo dinh dưỡng, chỉ đáng giá 15.000 - 20.000 đồng.

Phụ huynh của trường này bày tỏ lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú và cho biết đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm để báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.

Trong ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã xác nhận địa phương đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Giã B về việc suất ăn bán trú trong ngày đầu tiên “lèo tèo”, ít món.

Theo ông Hoàng, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã vào cuộc xử lý, làm việc với các đơn vị.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị cung cấp suất ăn trước đó đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, xã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này.

“Ngay trong hôm nay, xã yêu cầu tạm dừng đơn vị cung cấp suất ăn để thay thế đơn vị khác”, ông Hoàng nói.

Để chuẩn bị các điều kiện thay thế đơn vị cung cấp thực phẩm mới, theo ông Hoàng, ngày mai (9/9), học sinh tạm thời dừng ăn bán trú một ngày để địa phương đổi nhà cung cấp.

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai, Thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo đó, mỗi học sinh ở khối trường công lập và tư thục được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày; nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày.

Hà Linh
#ăn bán trú #bữa ăn lèo tèo #ăn bán trú học sinh #bữa ăn ít ỏi

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