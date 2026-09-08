Tây Ninh yêu cầu các trường không tự ý thu hàng loạt khoản tiền đầu năm học

TPO - Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh yêu cầu các trường không tự ý thu nhiều khoản đầu năm học 2026-2027; nếu đã thu sai phải dừng và hoàn trả phụ huynh.

Ngày 8/9, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc về thực hiện chính sách học phí và các khoản thu năm học 2026-2027.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc diện được miễn học phí. Học sinh học tại các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí.

Phụ huynh đồng ý, nhà trường vẫn không được tự ý thu tiền. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, hiệu trưởng các trường phải lập danh sách người học thuộc diện được miễn, hỗ trợ học phí gửi về Sở GD&ĐT.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết hiện UBND tỉnh chưa ban hành quyết định về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Do đó, trong thời gian chờ quyết định, các cơ sở giáo dục công lập không được tổ chức thu các khoản như tiền ăn uống, bán trú; chăm sóc, quản lý học sinh bán trú; trông giữ học sinh ngoài giờ; kỹ năng sống; sử dụng máy lạnh; trí tuệ nhân tạo; ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao tăng cường; sao chụp tài liệu; hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm...

Sở GD&ĐT nhấn mạnh quy định này được áp dụng ngay cả khi phụ huynh đồng thuận hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị thực hiện. Việc phụ huynh đồng ý không thể thay thế căn cứ pháp lý và thẩm quyền quyết định khoản thu.

Các trường cũng không được lấy danh nghĩa "liên kết", "tự nguyện" hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để tổ chức thu tiền khi chưa đủ cơ sở pháp lý.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh liệt kê nhiều khoản không được phép thu hoặc vận động thu, gồm tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường; thu hộ quỹ Đoàn, quỹ Đội, quỹ khuyến học; bảo hiểm thân thể và các loại bảo hiểm tự nguyện khác.

Học sinh tại một trường học ở Tây Ninh trong năm học mới 2026-2027. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các khoản tiền đồng phục, quần áo thể dục; phù hiệu, thẻ học sinh; photo tài liệu ôn tập; nước uống; khám sức khỏe định kỳ đầu năm cũng không được phép thu theo hướng dẫn.

Sở GD&ĐT TPHCM đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục không đặt ra khoản thu mới dưới các tên gọi như "hỗ trợ", "tự nguyện", "xã hội hóa", "đóng góp xây dựng" hoặc "phí phục vụ".

Các trường cũng không được thành lập hoặc vận động phụ huynh đóng góp "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ phụ huynh".

Đối với tài sản công, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh yêu cầu các trường quản lý, sử dụng đúng công năng đối với nhà ăn, bếp ăn và thiết bị phục vụ bán trú được đầu tư từ ngân sách.

Các cơ sở giáo dục không được lấy lý do "nấu ăn tại trường" hoặc "phối hợp tổ chức bán trú" để giao tài sản công cho tổ chức, cá nhân bên ngoài kinh doanh khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh khẳng định thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về các khoản thu.

Trường hợp đã thông báo hoặc tổ chức thu khi chưa đủ căn cứ pháp lý, đơn vị phải dừng ngay việc thu, hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh và báo cáo cơ quan quản lý.