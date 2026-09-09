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Thí sinh nói gì về 'đặc sản' chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú ở trường ĐH Y Hà Nội

Đỗ Hợp

TPO - Match Day vấp phải tranh cãi về nguy cơ gây tâm lý FOMO hay "chọn bừa", Đại học Y Hà Nội khẳng định đây là cách làm tiến bộ, loại bỏ khả năng can thiệp vào tuyển sinh bác sĩ nội trú. Còn với tân sinh viên bác sĩ nội trú có ưu điểm là minh bạch và tối ưu hóa cơ hội cho sinh viên.

Ngày 9/9, các ứng viên bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội bước vào thời khắc quan trọng: lựa chọn chuyên ngành đào tạo cho 3 năm tới.

Theo thống kê của Trường Đại học Y Hà Nội, từ gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026, có 780 tân bác sĩ thuộc ba lĩnh vực Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền đủ điều kiện tham gia ngày hội chọn ngành.

Trong số này, 40 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn ngành bác sĩ nội trú Răng - Hàm - Mặt, 31 thí sinh lựa chọn Y học cổ truyền. Số còn lại là các tân bác sĩ thuộc ngành Y khoa.

Đối với bác sĩ nội trú Y khoa, thí sinh được lựa chọn trong 35 chuyên ngành. Năm nay, hai chuyên ngành không tuyển sinh là Sinh lý bệnh và Y học dự phòng.

Chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026 có sự chênh lệch khá lớn giữa các chuyên ngành. Với tổng 444 chỉ tiêu, Nội khoa có chỉ tiêu cao nhất với 50 suất, tiếp đến là Chẩn đoán hình ảnh 30 suất và Da liễu 22 suất.

Nhóm chuyên ngành có 20 chỉ tiêu gồm Nội - Tim mạch, Nhãn khoa, Răng - Hàm - Mặt, Tâm thần và Ung thư.

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Em Vũ Đức Vinh là 1 trong số 780 tân bác sĩ có mặt tại ngày hội chọn ngành chiều nay 9/9. Ảnh: NVCC

Em Vũ Đức Vinh, là một trong số 780 tân bác sĩ có mặt trong ngày hội chọn ngành chiều nay cho biết, Matching day như của ĐH Y Hà Nội có ưu điểm là minh bạch và tối ưu hóa cơ hội cho sinh viên.

Cũng theo bác sĩ Vinh, người điểm cao chắc chắn được học nội trú và được quyền cân nhắc chuyên ngành linh hoạt sau khi đã biết điểm số thực tế. Nhưng đúng là hình thức này dễ tạo áp lực tâm lý FOMO và hiệu ứng đám đông, nhiều bạn ban đầu có thể thích một ngành nhưng sau lại chọn một ngành khác vì hết suất ở ngành đó.

Ngược lại thì ở các trường khác như trường ĐH Y Dược- ĐH Quốc gia Hà Nội hay Vinuni, thí sinh sẽ chọn chuyên ngành trước rồi mới thi. Cách này làm cho thí sinh phải tìm hiểu và định hướng từ sớm, biết rõ mình muốn gì nên giảm hẳn tâm lý chạy theo ngành "hot". Tuy nhiên, rủi ro lại rất lớn theo kiểu "được ăn cả, ngã về không".

PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng trước khi đào tạo một chuyên gia tim mạch, huyết học hay hồi sức cấp cứu, cần đào tạo một bác sĩ có nền tảng nội khoa tốt. Một bác sĩ tim mạch vẫn phải biết xử trí cơn hen cấp; bác sĩ tiêu hóa không thể bỏ sót một trường hợp tràn dịch màng tim. Từ đó, ông đề xuất có thể tổ chức đào tạo theo các nhóm lớn như Nội, Ngoại, Sản, Nhi; dành hai năm đầu để học chung, luân qua nhiều chuyên khoa, được thực hành và trải nghiệm đầy đủ hơn. Sau đó, khi nguyện vọng đã chín muồi, người học mới lựa chọn chuyên ngành sâu dựa trên năng lực, sự phù hợp và mong muốn cá nhân. Khi ấy, Matching Day sẽ không đơn thuần là một danh sách điểm từ cao xuống thấp, mà là quá trình đối thoại giữa người học và người thầy.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhắn nhủ gì tới các thí sinh?

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhắn nhủ tới các thí sinh: “Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo Bác sĩ nội trú, mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi”.

Theo GS Tú, các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.

Ông cũng lưu ý các tân bác sĩ rằng nhận bằng tốt nghiệp chưa có nghĩa là có thể lập tức hành nghề. Khóa học này sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực để cấp chứng chỉ hành nghề.

Với những bác sĩ trẻ đã trúng tuyển Bác sĩ Nội trú, Hiệu trưởng nhấn mạnh đây là cơ hội quý giá để tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Với những em chưa trúng tuyển hoặc không lựa chọn con đường nội trú, hành trình có thể dài hơn, nhưng không có nghĩa cơ hội thành công nhỏ hơn.

GS Tú chia sẻ, con đường nghề nghiệp có thể khác nhau, nhưng điểm đến vẫn là trở thành một người thầy thuốc có năng lực, có trách nhiệm và có ích cho xã hội.

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Đỗ Hợp
#Bác sĩ nội trú #ĐH Y Hà Nội #Chọn ngành #Matching Day #Y khoa #Nội trú #Tuyển sinh

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