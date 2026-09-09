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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Minh Hạnh

TPO - Trưa 9/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Chinggis Khan, thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân từ ngày 9 - 11/9.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đón Đoàn tại sân bay, về phía Mông Cổ có: Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mông Cổ. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Mông Cổ, và là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ sau 23 năm kể từ năm 2003.

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là Đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á.

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Hai thiếu nữ Mông Cổ tặng khăn Khadag và mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dùng bánh Aaruul theo nghi thức đón khách truyền thống của Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mông Cổ tiếp tục tăng, đạt 155 triệu USD năm 2025 và gần 60 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng ở Mông Cổ.

Minh Hạnh
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Mông Cổ #quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

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