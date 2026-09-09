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Những clip công nghệ hoặc đời thường thú vị vô tình quay được ở Thâm Quyến

Tư Hiền-Thái An

TPO - Lang thang vài ngày đầu tháng 9 ở hai thành phố Thâm Quyến và Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chúng tôi 'chộp' gặp nhiều khoảnh khắc thú vị, đáng yêu.

Sáng sớm trong công viên Thuận Phong Sơn ở Phật Sơn, thành phố võ học - quê hương hoặc quê gốc của các đại tông sư, huyền thoại võ thuật Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn và Lý Tiểu Long, tôi thấy một nhóm vận động viên chèo thuyền trên mặt hồ, lướt qua vòm cây cô đơn rất điệu đà.

Trên bờ, gần đầu cầu có một phụ nữ trung niên liên miệng hét một từ nghe như "ca dao" (kỳ thực là "gaa jau" - nghĩa là 'cố lên' trong tiếng Quảng Đông). Điều thú vị là bà cô và các tay chèo kia không có quan hệ gì hết, chỉ là người dưng nước lã lần đầu gặp mặt.

Có thể nói, sự thân thiện và tinh thần thể dục thể thao của người dân Quảng Đông rất cao.

Video: Tư Hiền.

Cũng ở Phật Sơn, chúng tôi thăm một nhà máy sản xuất bàn ghế, đồ nội thất có tên Guangdong JE Furniture. Một vị đại diện công ty bảo toà nhà to rộng ở đây hầu như không có tường phân cách để mọi người có không gian thông thoáng làm việc thoải mái hơn. Mà đúng thật, giữa toà nhà công ty đặt quán cafe và thuê nghệ sĩ đến chơi nhạc thường xuyên và liên tục trong ngày.

Video: Tư Hiền.

Ở Thâm Quyến, chúng tôi tới Công viên Tài năng Thâm Quyến đi dạo, bắt gặp cảnh drone giao hàng (nước đóng chai, cốc cà phê...), người nhận nhấn mã để hộp hàng rơi xuống, lấy đồ ra và bỏ vỏ hộp vào thùng tái sử dụng đặt bên cạnh.

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Cổng Công viên Tài năng Thâm Quyến có dãy tường thấp ghi từ "tài năng" bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Ảnh: Tư Hiền.

Cậu nhân viên mập mạp của Meituan (tập đoàn công nghệ dịch vụ tiêu dùng theo yêu cầu lớn nhất tại Trung Quốc) cho biết, phí giao hàng bằng drone (hiện giao trong bán kính 10km, sắp tăng gấp ba) hiện thấp hơn kiểu giao hàng truyền thống.

Hiện nay, nền tảng này chiếm gần 60-70% thị phần giao đồ ăn tại Trung Quốc đại lục với hơn 800 triệu người dùng hoạt động và hàng triệu đối tác nhà hàng.

Meituan đã triển khai thương hiệu giao hàng Keeta tại Hồng Kông (Trung Quốc), một số quốc gia Trung Đông và Brazil. Ở Việt Nam, Công ty Công nghệ Meituan được thành lập cuối năm 2026.

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Ảnh: Tư Hiền.
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Ảnh: Tư Hiền.

Rời công viên, chúng tôi tới cửa hàng Inno100 gần đó, tha hồ thử nghiệm các loại sản phẩm công nghệ cao như khung xương trợ lực, chó robot (trò chuyện được bằng tiếng Trung, tiếng Anh)...

Video: Tư Hiền.

Dù chưa từng học đàn, chúng tôi dành cả buổi để chơi đàn guitar không dây rất chuẩn nốt một cách rất dễ dàng, nhờ bấm theo đèn sáng trên cần đàn.

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Giá đàn guitar không dây khoảng 5-7 triệu đồng một chiếc. Ảnh: Tư Hiền.

Rời Inno100, chúng tôi ghé Bambu Store, nơi bán nhiều loại máy in 3D và nguyên liệu. Thiết kế 3D có sẵn, rất đa dạng, khách tải về chỉ việc in.

Video: Tư Hiền.

Giá chiếc máy in mini chỉ khoảng 4 triệu đồng nên nhiều người mua về in đồ trang trí, đồ chơi trẻ em... Ví dụ, in một lọ hoa hết khoảng 4.000 đồng tiền nguyên liệu và mất khoảng 2 giờ. In đồ to và phức tạp như bộ giáp trụ thì sẽ tốn kém và mất thời gian hơn.

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Ảnh: Tư Hiền.
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Ảnh: Tư Hiền.
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Ảnh: Tư Hiền.

Tại triển lãm khoa học công nghệ Thâm Quyến, chúng tôi thấy nhiều sản phẩm robot công nghiệp tân tiến như phân loại gần 2.000 bưu kiện/giờ, robot đánh bóng bàn, xe đua (500km/h) nhảy theo nhạc...

Video: Tư Hiền.
Tư Hiền-Thái An
#Thâm Quyến #công nghệ #Quảng Đông #APEC

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