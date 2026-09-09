Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordan, tấn công loạt tàu

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã phóng tên lửa vào một căn cứ quân đội Mỹ sử dụng tại Jordan, đồng thời tấn công 10 tàu. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ khẳng định đã đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran.

Hàng loạt cuộc tấn công liên tiếp trong những ngày qua từ hai phía đã chấm dứt giai đoạn tương đối ổn định trong hơn 1 tháng, đẩy giá dầu lên cao và kéo các đồng minh trong khu vực tham chiến.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đăng video ghi lại khoảnh khắc đánh chìm các tàu chở dầu của Iran, như một lời đáp trả cho hành động tấn công một tàu Hải quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo hai ngày trước đó. Phía Mỹ cũng cho biết họ không ghi nhận binh lính thương vong trong cuộc tấn công.

“Iran tiếp tục tấn công các tàu Hải quân Mỹ. Mỗi lần họ khai hỏa, Iran nhận thiệt hại về tàu chở dầu”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo giới trong chuyến thăm Colombia ngày 8/9.

Hình ảnh các tàu bị Mỹ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Iran tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ gần Al Azraq, Jordan. Jordan cho biết lực lượng của nước này đã chặn 18 trong tổng số 20 tên lửa từ phía Iran và không ghi nhận thiệt hại.

Một quan chức Mỹ khẳng định các đòn tấn công của Iran nhằm vào Jordan đều bị vô hiệu hóa và toàn bộ binh lính Mỹ đều an toàn.

Hệ thống phòng không của Jordan đánh chặn các tên lửa lao tới, ngày 8/9. (Reuters)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ cũng đã tấn công 10 tàu, trong đó có 2 tàu của Mỹ và 8 tàu ​​chở dầu, do cố vượt qua khu vực bị hạn chế ở eo biển Hormuz.

Trong suốt cuộc chiến, Iran đã nhiều lần tấn công vào các tài sản và đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó Jordan. Ít nhất 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công hồi tháng 7.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Iran cũng đe dọa các tàu chở dầu tại cảng của Kuwait và Bahrain. Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã bị hư hại tại cảng Khor Fakkan của UAE, dù chưa rõ bên nào gây ra.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 9/9, khi giá dầu Brent tiến gần mốc 100 USD/thùng, giữa lo ngại về tình trạng gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Ả-rập Xê-út, nước khai thác năng lượng hàng đầu thế giới, càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.