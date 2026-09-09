Cường Đô La làm điều chưa từng sau chia tay Hồ Ngọc Hà

Hàng chục nghìn lượt tương tác với tấm hình Cường Đô La - Kim Lý

Chiều 9/9, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) đăng tải hình ảnh cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý, nhân dịp họp phụ huynh cho con trai lớn là Subeo.

Đăng kèm hình ảnh là những dòng nhắn nhủ của Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang - người bạn đời hiện tại. Anh trân trọng Đàm Thu Trang vì đã thấu hiểu, bao dung và yêu thương anh cùng các con.

Doanh nhân Cường Đô La đăng tải hình ảnh cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà và người mẫu Kim Lý.

"Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được! Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc khi mẹ đứng sau âm thầm hỗ trợ mà không lời than vãn nào", Cường Đô La bộc bạch.

Bức hình nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà, Kim Lý công khai bức hình chụp chung. Chỉ sau một giờ đăng tải, bức hình thu hút gần 30.000 lượt thích, khoảng gần 1.000 bình luận.

Số đông khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách ứng xử văn minh của doanh nhân Cường Đô La và ca sĩ Hồ Ngọc Hà sau khi chia tay. "Nhìn tấm hình lại ngưỡng mộ về sự dung hòa của hai bên để có được những khoảnh khắc đẹp vì con cái", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng là một trong những chuyện tình được quan tâm nhất showbiz Việt.

Con chung của Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La ở tuổi 16

Doanh nhân Cường Đô La sinh năm 1982, xuất thân là thiếu gia của doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực như thủy điện, bất động sản, cao su, gỗ... Suốt thời gian dài, tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường gắn liền với phong cách sống thượng lưu và được xem tay chơi siêu xe đời đầu khét tiếng bậc nhất cả nước với bộ sưu tập xế hộp trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Về sự nghiệp kinh doanh, sau nhiều năm giữ các chức vụ quản lý tại Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La đã quyết định rút lui hoàn toàn vào năm 2018 để rẽ hướng đi riêng. Anh thành lập công ty bất động sản C-Holdings và trực tiếp giữ vai trò tổng giám đốc, tập trung phát triển các dự án căn hộ và khu đô thị tại thị trường TPHCM.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà ở bên nhau nhưng không tổ chức đám cưới. Subeo - con chung của hai người - chào đời năm 2010. Sau khi bố mẹ không còn sống chung, cuộc sống của Subeo tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Năm 2017, Cường Đô La từng đăng ảnh Hồ Ngọc Hà bên Subeo và nói về quan niệm của anh sau chia tay. Doanh nhân cho rằng con cần tình yêu, sự chăm sóc và dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, vì vậy ba người vẫn là một gia đình theo ý nghĩa dành cho Subeo.

Cách ứng xử đó sau này thể hiện qua nhiều sự kiện cụ thể. Năm 2019, Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La và Kim Lý cùng có mặt để cổ vũ Subeo tham gia giải chạy gây quỹ của trường năm 2019. Cường Đô La từng cùng người cũ tham gia những dịp khai giảng hoặc hoạt động ngoại khóa của con.

Khi Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019, Subeo có mặt trong bộ ảnh cưới của bố. Đàm Thu Trang khi đó cho biết cô và Subeo gắn bó, gia đình thường đi du lịch cùng nhau.

Ở phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ cũng chủ động để con về Việt Nam dự đám cưới của bố sau chuyến đi nước ngoài cùng mẹ. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn duy trì quan hệ để cùng chăm sóc, nuôi dạy Subeo. Khi nữ ca sĩ mang bầu hai bé Leon, Lisa cùng Kim Lý, doanh nhân Cường Đô La chủ động gọi điện chúc mừng.

Hồ Ngọc Hà từng nói con trai càng lớn càng không thích xuất hiện trước ống kính. Cô tôn trọng mong muốn đó và cho biết Subeo gần gũi với Kim Lý. Nam diễn viên bắt đầu gặp gỡ, quan tâm Subeo từ khi cậu khoảng 7 tuổi.

Khi ngỏ lời cầu hôn Hồ Ngọc Hà vào năm 2020, Kim Lý cũng nhắc con riêng của nữ ca sĩ: "Em yêu, chúng ta đã ở bên cạnh nhau ba năm và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Điều đó minh chứng tình yêu của cả hai càng mạnh mẽ, bền chặt. Giờ đây, chúng ta xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình: em và anh, các con Subeo, Lisa và Leon. Anh hứa luôn bên cạnh em, là người chồng và người cha tốt".

Subeo trong bộ ảnh sinh nhật 15 tuổi.

Ở tuổi 16, Subeo gây chú ý với chiều cao 1,8 m và bắt đầu thực tập tại công ty của gia đình. Theo hình ảnh được doanh nhân Cường Đô La chia sẻ, Subeo tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ phục vụ bàn đến chăm sóc khách hàng, tham gia các cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh.