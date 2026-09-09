Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khánh Hòa: Đề nghị công an làm rõ người chia sẻ hình ảnh suất ăn cho trẻ lèo tèo

Phùng Quang

TPO - Trường Mầm non tư thục Sen Hồng, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị làm rõ người chia sẻ hình ảnh những chén cơm được cho là suất ăn của trẻ với lượng thịt, trứng ít trên mạng xã hội.

Ngày 9/9, đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa ) cho biết nhà trường đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ những cá nhân liên quan đến việc chia sẻ hình ảnh chưa được kiểm chứng về suất ăn của trẻ tại trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh các suất ăn dành cho trẻ mầm non, được cho là tại một trường học trên địa bàn xã Diên Điền. Theo hình ảnh được chia sẻ, một số suất ăn có lượng thịt và trứng khá ít, khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng bữa ăn của trẻ.

anh-man-hinh-2026-09-08-luc-210502-17888763195071740776635.jpg
Hình ảnh được cho là bữa ăn của trẻ tại Trường Mầm non tư thục Sen Hồng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền xã Diên Điền đã vào cuộc kiểm tra và lập biên bản. Đoàn công tác cũng yêu cầu Trường Mầm non tư thục Sen Hồng chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến việc tổ chức, cung cấp suất ăn cho trẻ.

Đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng xác nhận hình ảnh những chén cơm có ít thịt được chia sẻ trên mạng xã hội là hình ảnh tại nhà trường. Tuy nhiên, đây không phải là suất ăn được nhà trường cung cấp cho trẻ.

Nhà trường nghi vấn một giáo viên hợp đồng đã nghỉ việc tự ý múc cơm và thức ăn ra chén, sau đó chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ nhà trường.

Đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng cho biết, suất ăn của trẻ có mức 25.000 đồng/trẻ/ngày, gồm bữa trưa và bữa xế. Thực đơn được xây dựng và thay đổi theo từng ngày, với nhiều loại thực phẩm, không phải chỉ gồm một vài miếng thịt như trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trước những góp ý của đoàn công tác xã Diên Điền, đại diện Trường Mầm non tư thục Sen Hồng cho biết nhà trường nghiêm túc tiếp thu, rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức và cung cấp suất ăn cho trẻ.

Phùng Quang
#công an #suất ăn của trẻ #mạng xã hội #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe