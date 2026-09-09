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Giáo dục

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông khai giảng, mở rộng hợp tác doanh nghiệp

P.V

Ngày 7/9, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón tân sinh viên khóa 26. Cùng với sự tham dự của hơn 20 doanh nghiệp, đơn vị đối tác, nhà trường ký kết các thỏa thuận hợp tác về đào tạo, thực tập và việc làm, qua đó mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo và tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn học tại trường.

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Đại diện Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và các doanh nghiệp, đơn vị đối tác ký kết hợp tác tại lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: MIT

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Hưng, sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo là một trong những nội dung được nhà trường chú trọng nhằm tăng kết nối giữa chương trình học với thực tiễn. Các thỏa thuận tập trung vào kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế, tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Thông qua hoạt động hợp tác, doanh nghiệp có thể tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; sinh viên có điều kiện tiếp cận yêu cầu thực tế của ngành nghề ngay trong thời gian học tại trường.

Trong khuôn khổ chương trình, MIT Uni. trao học bổng và khen thưởng gần 50 sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, cùng các thủ khoa đầu vào của khóa mới.

Sinh viên được trao học bổng và khen thưởng tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: MIT
Sinh viên được trao học bổng và khen thưởng tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: MIT

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, đề nghị tân sinh viên chủ động trong học tập, phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ và chuẩn bị những năng lực cần thiết để thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

P.V
#Đại học Công nghệ #hợp tác doanh nghiệp #thực tập #việc làm #học bổng #nghiên cứu

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