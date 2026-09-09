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Pháp luật

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Công an khám xét nhiều phòng bác sĩ tại một trung tâm y tế ở Lâm Đồng

Khải Minh

TPO - Nhiều công an bất ngờ có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân (Lâm Đồng), khám xét phòng làm việc của một số bác sĩ giữ chức vụ tại đây.

Chiều 9/9, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân.

Tại đây, lực lượng công an thực hiện các hoạt động tố tụng tại khu vực phòng làm việc của một số bác sĩ giữ vị trí quản lý tại trung tâm này.

Tham gia buổi khám xét có đại diện Viện KSND khu vực 15, tỉnh Lâm Đồng cùng một số cơ quan tố tụng liên quan.

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Các cơ quan chức năng có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân chiều 9/9.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, việc khám xét liên quan đến những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý và sử dụng các khoản tiền bảo hiểm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục các hoạt động tố tụng, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Khải Minh
#Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân #khám xét #Lâm Đồng #công an

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