Bắt 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến tại quán hải sản

TPO - Từ những cuộc gọi, tin nhắn thách thức nhau trên mạng xã hội, Võ Văn Hòa và Nguyễn Trần Quang An cùng đồng bọn mang theo đao, dao và nhiều hung khí đến một quán hải sản ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Hòa (SN 2005) và Nguyễn Trần Quang An (SN 2008, cùng trú xã Cam Lâm) để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn xã Cam Lâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những cuộc gọi và tin nhắn mang tính thách thức trên không gian mạng.

Võ Văn Hòa (trái) và Nguyễn Trần Quang An tại cơ quan công an. Ảnh: M.S.

Trước đó, tối 23/6, một đối tượng tên H. gọi điện cho Võ Văn Hòa, thông báo người quen làm việc tại một quán hải sản đang có mâu thuẫn với N.V.Đ (SN 2005, trú thôn Lập Định 3, xã Cam Lâm). Sau khi biết sự việc, Hòa chủ động liên lạc với Đ. qua Messenger để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra cãi vã, chửi bới và thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết bằng bạo lực. Đến trưa 25/6, Hòa và Đ. tiếp tục nhắn tin qua lại, liên tục thách thức nhau.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Nguyễn Trần Quang An, Ng.Q.C (SN 2008, trú thôn Lập Định 3, xã Cam Lâm) và H.Q.Đ (SN 2008, trú thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Lâm) đến nhà Hòa tụ tập ăn nhậu.

Đến khoảng 21h45, Hòa gọi video cho N.V.Đ qua Messenger. Trong cuộc gọi, N.V.Đ thách thức Hòa đến khu vực Cầu Mới để gặp mặt đánh nhau.

Ngay sau đó, Hòa nhờ Ng.Q.C dùng xe mô tô chở đi. Trước khi ra xe, Hòa lấy một cây đao được cất giấu dưới giường, giấu bên trong áo khoác màu đen.

Cùng thời điểm, Nguyễn Trần Quang An mua đồ ăn về nhà. Sau khi biết Hòa đang đi đánh nhau, An lấy xe mô tô chở H.Q.Đ chạy theo.

Khoảng 22h cùng ngày, sau khi xác định N.V.Đ đang ở bên trong một quán hải sản tại khu vực Cầu Mới, nhóm của Hòa gồm 4 đối tượng mang theo hung khí tiến vào quán.

An xông vào khu vực bếp trước, dùng một ống kim loại tấn công N.V.Đ. Bị N.V.Đ dùng nước xịt và ném xoong, nồi chống trả, An chạy ra ngoài. N.V.Đ sau đó lấy dao trong bếp đuổi theo. Tuy nhiên, khi thấy Hòa rút cây đao mang theo từ phía sau lưng, N.V.Đ quay lại khu vực bếp để lẩn tránh.

Lúc này, cả nhóm gồm Hòa, An, Ng.Q.C và H.Q.Đ tiếp tục xông vào khu vực bếp tấn công N.V.Đ.

Nguyễn Trần Quang An dùng tay đánh, dùng thớt gỗ ném về phía N.V.Đ, đồng thời lấy một con dao tại quán đâm trúng hông trái của nạn nhân, khiến cán dao bị gãy.

Võ Văn Hòa trực tiếp sử dụng cây đao mang theo chém mạnh vào N.V.Đ, gây thương tích nặng rồi hô hoán cả nhóm rút khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, các đối tượng chở nhau bằng 2 xe mô tô, di chuyển theo đường Đinh Tiên Hoàng ra Quốc lộ 1 rồi về nhà Hòa. Lo sợ gia đình phát hiện, Hòa vứt cây đao trước cổng nhà.

Đến trưa 26/6, Công an xã Cam Lâm đến nhà triệu tập Võ Văn Hòa lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hòa tự giác giao nộp cây đao được xác định là hung khí dùng để chém N.V.Đ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.