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Pháp luật

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Vụ cây đổ đè chết người đi đường: Công an triệu tập người cưa cây

Phạm Trường

TPO - Bất cẩn khi cưa cây xà cừ, khiến cây đổ đè vào người đi xe máy tử vong, người đàn ông ở Thanh Hóa bị công an triệu tập để làm rõ vụ việc, xem xét dấu hiệu tội "Vô ý làm chết người".

Chiều 9/9, thông tin từ Công an xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã triệu tập anh N.Q.T. (trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) để làm rõ hành vi vi phạm sau vụ tai nạn trong lúc cưa cây, khiến một người đi đường tử vong.

Theo lãnh đạo công an địa phương, đây là sự việc không may và đang làm rõ, xem xét dấu hiệu tội Vô ý làm chết người.

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Hình ảnh cây đổ ngã đè trúng người đi đường. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 8h20 cùng ngày, T. đang cắt thuê cây xà cừ cho một hộ dân tại tuyến Tỉnh lộ 514, đoạn qua thôn Hiền Tây. Khi cây đang đổ, ông N.M.T. (SN 1958) điều khiển xe máy đi qua, bị cây đè trúng, ngã xuống đường và bất tỉnh.

Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây xà cừ bị cưa đổ đã chết, thân lớn và có nhiều cành khô. Khu vực xảy ra vụ việc có lượng phương tiện qua lại liên tục.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Clip: Cây đổ đè chết người đang đi xe máy trên đường.
Phạm Trường
#cây xà cừ #tai nạn #Thanh Hóa #cưa cây #vô ý làm chết người #đường bộ

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