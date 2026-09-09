TP Đồng Nai tổng kiểm tra bếp ăn bán trú, tập thể

TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Đồng Nai phát hiện 745 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử phạt 585 trường hợp với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Ngày 9/9, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố.

Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm TP. Đồng Nai tiến hành lấy mẫu tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Ảnh: Sở Y tế Đồng Nai.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP Đồng Nai không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Hiện thành phố đang quản lý hơn 35.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã thành lập 140 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, hậu kiểm gần 3.800 cơ sở.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 745 cơ sở vi phạm, xử phạt 585 trường hợp với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Một cơ sở bị đình chỉ hoạt động; hơn 2,2 tấn sản phẩm không bảo đảm chất lượng cùng 100 con gà không bảo đảm an toàn bị buộc tiêu hủy.

Đáng chú ý, lực lượng Công an đã khởi tố, điều tra 2 vụ với 5 bị can liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trường Sơn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra ATTP tại trường học nội trú trên địa bàn. (ảnh: Sở Y tế Đồng Nai)

Lãnh đạo TP Đồng Nai đặc biệt lưu ý thành phố có số lượng bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể tại các trường học, doanh nghiệp rất lớn. Các bếp ăn này không chỉ tập trung ở khu vực đô thị mà còn hiện diện tại những địa bàn khu vực biên giới.

Do đó, công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể phải được siết chặt. Các cơ quan chức năng không được buông lỏng quản lý, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong từng suất ăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức tổng kiểm tra, đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).