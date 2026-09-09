Bộ Y tế yêu cầu tập trung kiểm tra đột xuất phòng khám tư nhân bị phản ánh tiêu cực

TPO - Một số phòng khám, đặc biệt là phòng khám đa khoa, bị phản ánh có dấu hiệu lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, thực hiện dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc có biểu hiện “vẽ bệnh, moi tiền”, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, tài sản và sức khỏe người bệnh.

Trước những phản ánh về vi phạm tại một số cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kể cả chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 9/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, yêu cầu siết chặt công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân.

Theo Bộ Y tế, hệ thống y tế ngoài công lập thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện công. Tuy nhiên, quá trình quản lý, thanh tra, kiểm tra cũng như phản ánh từ người dân và báo chí cho thấy vẫn còn những cơ sở hoạt động không đúng quy định.

Một vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tại Hải Phòng được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn lại như một trường hợp cần đặc biệt lưu ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ, ở khu vực Hồng Bàng, để điều tra những sai phạm trong hoạt động y tế, trong đó có dấu hiệu lừa đảo và hành vi bị phản ánh là “vẽ bệnh, moi tiền”.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám xét tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ ngày 5/8. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Vụ việc gây chú ý trong dư luận, đồng thời cho thấy những vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe và tài sản của người bệnh.

Xử lý nghiêm cơ sở có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền"

Để chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế nhanh chóng tổ chức những đợt kiểm tra, trong đó có kiểm tra đột xuất và kiểm tra toàn diện các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ sở thường xuyên nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị từ người dân được yêu cầu đặc biệt lưu ý trong quá trình kiểm tra.

Nội dung kiểm tra cần tập trung vào việc tuân thủ quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh, phạm vi chuyên môn được cấp phép, việc thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cũng như những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người bệnh.

TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với những sai phạm đủ căn cứ, cơ quan quản lý có thể áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đặc biệt, các hành vi hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh phải được xử lý nghiêm.

Có dấu hiệu hình sự phải chuyển công an

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương không dừng ở xử lý hành chính nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, khi có căn cứ cho thấy cơ sở hoặc cá nhân vi phạm có dấu hiệu liên quan đến tội phạm hình sự, Sở Y tế cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý, các địa phương được yêu cầu công khai danh sách cơ sở y tế vi phạm, cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Việc công khai nhằm giúp người dân có thêm thông tin khi lựa chọn nơi khám, chữa bệnh, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với hoạt động y tế ngoài công lập.

TS. Hà Anh Đức nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế địa phương. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật nếu để cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn vi phạm kéo dài mà không được xử lý dứt điểm.

Các Sở Y tế được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.