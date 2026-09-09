Tuấn Trần đứt chuỗi trăm tỷ

TPO - Sau chuỗi 4 phim liên tiếp vượt 100 tỷ đồng từ năm 2024, Tuấn Trần đứng trước khả năng có tác phẩm không duy trì được thành tích này. "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" có Tuấn Trần tham gia tuyến nhân vật chính mới thu 34,6 tỷ đồng tính đến sáng 9/9, dù trước đó nhận được sự kỳ vọng lớn.

Tuấn Trần là một trong những nam diễn viên có thành tích phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt những năm gần đây. Từ Bố già, Mai đến Làm giàu với ma, Mang mẹ đi bỏ và Báu vật trời cho, anh liên tục xuất hiện trong những tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chuỗi thành tích của diễn viên sinh năm 1992 đang đứng trước thử thách với Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh. Tính đến sáng 9/9, phim đạt 34,6 tỷ đồng và tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Việt Nam.

'Hộ linh tráng sĩ' khiến Tuấn Trần đứt chuỗi kỷ lục

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh mới thu hơn 34 tỷ đồng. Theo thông tin từ ê-kíp, phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cần đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới chạm điểm hòa vốn.

Con số hơn 34 tỷ đồng sau hơn một tuần chiếu tạo khoảng cách quá lớn với mức thu hồi vốn kể trên. Tốc độ bán vé của phim có dấu hiệu chững lại sau khi kỳ nghỉ lễ kéo dài kết thúc.

Tuấn Trần gặp chấn thương khá nặng ở chân trong quá trình quay Hộ linh tráng sĩ.

Một phim Việt khác ra mắt gần thời điểm là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do Huỳnh Lập sản xuất đang tiến rất sát đến mốc 200 tỷ đồng. Khoảng cách doanh thu giữa hai tác phẩm cho thấy Hộ linh tráng sĩ gặp khó trong cuộc cạnh tranh suất chiếu và thu hút khán giả.

Bên cạnh yếu tố thị trường, chất lượng tác phẩm bộc lộ nhiều hạn chế. Vấn đề đáng kể của Hộ linh tráng sĩ nằm ở cách kể chuyện. Phim đưa vào nhiều tuyến sự kiện và chi tiết nhưng chưa xác lập rõ đâu là câu chuyện trung tâm cũng như thông điệp muốn theo đuổi đến cuối.

Các mạch truyện liên tục chuyển hướng khi phần trước chưa được giải quyết thỏa đáng. Việc chồng nhiều tình tiết khiến câu chuyện trở nên dàn trải, trong khi cách dựng chia nhỏ các phân đoạn làm nhịp phim thiếu liền mạch. Một số đoạn thoại còn thô cứng, thiên về giải thích tình huống thay vì phát triển nhân vật tự nhiên.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh mới thu hơn 34 tỷ đồng, nhiều khả năng khiến Tuấn Trần không thể bỏ túi thêm một tác phẩm doanh thu trăm tỷ.

Nguyên Phong do Tuấn Trần đảm nhận là nhân vật trung tâm nhưng chưa trở thành điểm tựa cảm xúc cho câu chuyện, dù trước đó nam diễn viên hy sinh nhiều cho vai diễn, từng gặp chấn thương nặng ở các cảnh luyện võ.

Cách xây dựng nhân vật Nguyên Phong có những thời điểm lệch khỏi không khí chung, khiến hành trình và lựa chọn của Nguyên Phong khó tạo được sự đồng cảm cần thiết. Điều này cũng xảy ra với những thành viên còn lại trong nhóm 7 tráng sĩ.

Áp lực của diễn viên trăm tỷ

Trước Hộ linh tráng sĩ, Tuấn Trần sở hữu chuỗi thành tích phòng vé hiếm gặp đối với một nam chính điện ảnh Việt. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh đến từ Bố già của Trấn Thành, tác phẩm đạt hơn 427 tỷ đồng.

Trong phim, Tuấn Trần vào vai Quắn, con trai Ba Sang. Vai diễn giúp anh được chú ý nhiều hơn trên màn ảnh rộng, đồng thời mở ra giai đoạn nam diễn viên liên tục xuất hiện trong những dự án thương mại quy mô lớn.

Tuấn Trần tham gia đa dạng thể loại phim, từ gia đình, tình cảm đến hài, sinh tồn và gần nhất là huyền sử - hành động.

Đến Mai, Tuấn Trần tiếp tục hợp tác với Trấn Thành. Bộ phim đạt 551 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số các phim điện ảnh Tuấn Trần từng tham gia.

Đáng chú ý hơn là chuỗi thành tích của nam diễn viên từ năm 2024. Sau Mai, anh góp mặt trong Làm giàu với ma, phim đạt 128 tỷ đồng. Mang mẹ đi bỏ tiếp tục thu 171 tỷ đồng, trước khi Báu vật trời cho cán mốc 103 tỷ đồng.

Như vậy, Tuấn Trần có 4 phim liên tiếp kể từ năm 2024 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Nếu tính cả Bố già, nam diễn viên đã góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách, trong đó hai phim vượt 400 tỷ đồng.

Chuỗi phim này giúp Tuấn Trần trở thành gương mặt nam chính có độ phủ cao tại phòng vé Việt.

Nhìn vào danh sách phim vài năm gần đây, khó nói Tuấn Trần thiếu chủ động trong việc thay đổi. Anh đi từ phim gia đình, tình cảm đến hài, sinh tồn và gần nhất là huyền sử - hành động.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh là ví dụ rõ nhất. Nguyên Phong sống giữa núi rừng, giỏi võ, phóng khoáng, không thích khuôn phép. Không gian cổ trang, phục trang và những trường đoạn chiến đấu tạo cho Tuấn Trần diện mạo khác hẳn Bố già, Mai hay Mang mẹ đi bỏ. Anh cũng phải xử lý nhiều cảnh hành động, cho thấy sự chuẩn bị cho một dạng vai mới.

Song khi nhân vật trở về những đoạn đối thoại và sinh hoạt đời thường, khoảng cách ấy nhanh chóng thu hẹp. Cách nhả thoại, biểu cảm tếu táo, vẻ bất cần và nhịp tạo tiếng cười vẫn mang dấu ấn quen thuộc của Tuấn Trần.

Sau nhiều phim trăm tỷ đồng, doanh thu không còn là thước đo duy nhất đáng chú ý với Tuấn Trần.

Nam diễn viên có khả năng tạo thiện cảm nhờ vẻ tự nhiên, năng lượng trẻ và cách diễn gần với đời sống. Những ưu điểm ấy từng phù hợp với Quắn trong Bố già hay Dương trong Mai, nhưng khó tránh sự lặp lại, tạo cảm giác nhàm chán ở những tác phẩm thuộc thể loại khác,

Nhìn lại các tác phẩm trong hơn hai năm qua, Tuấn Trần "lột xác" nhiều nhất ở phim Mang mẹ đi bỏ (2025). Nhân vật Hoan vẫn có vẻ hoạt bát, đôi khi hài hước, nhưng hoàn cảnh phải chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer buộc nhân vật đối diện với mặc cảm, trách nhiệm và những lựa chọn khó khăn.

Các trường đoạn diễn cùng Hồng Đào tạo cơ hội cho Tuấn Trần giảm bớt những biểu hiện quen thuộc, thay bằng sự tiết chế. Khi kịch bản trao cho nhân vật đủ sức nặng, anh cho thấy khả năng đi xa hơn hình mẫu chàng trai trẻ tưng tửng, phóng khoáng.

Sau nhiều phim trăm tỷ đồng, doanh thu không còn là thước đo duy nhất đáng chú ý với Tuấn Trần. Thử thách lớn hơn là tạo ra một nhân vật thực sự đột phá, bước khỏi vùng an toàn.