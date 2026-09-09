Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Quốc hội thăm Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

Minh Hạnh

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.

0909-chu-tich-quoc-hoi-tham-truong-so-14-chu-tich-ho-chi-minh-o-mong-co-3296.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
0909-chu-tich-quoc-hoi-tham-truong-so-14-chu-tich-ho-chi-minh-o-mong-co-3408.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động và vinh dự được đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp giáo dục.

0909-chu-tich-quoc-hoi-tham-truong-so-14-chu-tich-ho-chi-minh-o-mong-co-5715.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt và học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027.

0909-chu-tich-quoc-hoi-tham-truong-so-14-chu-tich-ho-chi-minh-o-mong-co-6133.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cũng trong chiều 9/9, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Minh Hạnh
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Trường liên cấp số 14 #Mông Cổ #Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe