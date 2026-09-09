Chủ tịch Quốc hội thăm Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động và vinh dự được đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt đối với tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt và học tốt”, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cũng trong chiều 9/9, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.