Đồng Nai: Tài xế xe ôm tử vong thương tâm dưới gầm xe bán tải

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên ( TP Đồng Nai) khiến 1 người tử vong.

Đến 17h ngày 9/9, cơ quan chức năng TP Đồng Nai vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng, khoảng hơn 16h cùng ngày, xe bán tải mang biển kiểm soát 60C - 234.xx lưu thông hướng từ trung tâm phường Trấn Biên về cầu An Hảo. Khi đến đường Đặng Văn Trơn, phương tiện này va chạm với một ô tô 4 chỗ chạy dịch vụ đang lưu thông chiều ngược. Xe bán tải mất lái tiếp tục tông vào một tài xế xe ôm công nghệ, kéo cả xe và người lao lên vỉa hè ở chiều đối diện. Vụ tai nạn khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, ô tô 4 chỗ hư hỏng nhẹ. Cách đó khoảng 10m, xe bán tải nằm trên vỉa hè, đè lên xe máy và nạn nhân.

Hiện các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.