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Tây Ninh đưa mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Nguyễn Tiến

TPO - Tây Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị đưa mẫu hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Bến Lức ra Hà Nội giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Clip Mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa ra Hà Nội giám định ADN.

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân đưa tiễn và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức để giám định ADN tại Hà Nội nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - làm Trưởng đoàn.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, thủ tục bàn giao, việc niêm phong, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, phương tiện, lực lượng tham gia và các điều kiện phục vụ lễ xuất quân.

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Đại tá Nguyễn Minh Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Phúc Duy.

Theo kế hoạch, sáng 10/9, lễ xuất quân sẽ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các mẫu hài cốt sẽ được đưa đến Ga Quân sự, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục đưa ra sân bay Quân sự Gia Lâm, Hà Nội.

Tại Hà Nội, các mẫu hài cốt được bàn giao để phục vụ công tác giám định ADN, qua đó góp phần xác định danh tính những liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

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Niêm phong, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi đưa đi giám định ADN. Ảnh: Phúc Duy.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục và từng khâu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo, trang trọng, chặt chẽ, an toàn và đúng kế hoạch.

Việc bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ danh tính những người đã hy sinh, đưa liệt sĩ trở về với gia đình, thân nhân.

Nguyễn Tiến
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