[Clip] Hai tài xế đánh nhau gây náo loạn bến xe Miền Đông cũ

TPO - Công an phường Bình Thạnh, TPHCM mời 2 tài xế làm việc sau vụ đánh nhau gây náo loạn tại bến xe Miền Đông cũ.

Ngày 9/9, Công an phường Bình Thạnh, TPHCM đã mời làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 2 tài xế liên quan vụ xô xát tại khu vực bến xe Miền Đông cũ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại khu vực bến xe. Trong clip, một tài xế mặc áo của hãng xe công nghệ tranh cãi với tài xế còn lại. Sau đó, người này dùng chân đá đối phương. Hai bên tiếp tục đánh đấm, rượt đuổi nhau gây náo loạn khu vực.

Phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ bến xe đã có mặt can thiệp.

Hình ảnh hai tài xế đấm, đá và rượt đuổi nhau được camera ghi lại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 6/9 tại bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh.

Công an phường Bình Thạnh sau đó vào cuộc xác minh và mời 2 tài xế là N.T.C. (SN 1981, quê Nghệ An, tài xế hãng xe công nghệ) và N.V.T. (SN 1975, quê Đắk Lắk) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi xô xát. Bước đầu, ông C. cho rằng ông T. làm trầy phần đầu xe của mình nhưng ông T. không thừa nhận. Từ mâu thuẫn này, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau.

Công an phường Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.