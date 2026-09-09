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Rác thải ùn ứ ở Phú Thọ sẽ xử lý xong trong ngày 10/9

Viết Hà

TPO - Việc người dân chặn đường vào bãi rác tạm khiến hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) bị gián đoạn, khiến rác sinh hoạt ùn ứ nhiều ngày tại khu dân cư. Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên cho biết, rác thải sẽ được cơ bản xử lý trong ngày 10/9.

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Bãi rác tạm Núi Bông quá tải.

Trao đổi về phương án xử lý lượng rác đang tồn đọng, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên cho biết, sau khi UBND tỉnh chỉ đạo và thống nhất phương án, từ chiều 9/9, địa phương bắt đầu vận chuyển rác tồn đọng về Nhà máy điện rác Trạm Thản để xử lý.

Theo ông Trần Tuấn Anh, lượng rác tồn đọng trong khoảng 4 ngày qua khá lớn nên chưa thể khẳng định sẽ xử lý hết ngay trong chiều và tối 9/9. Tuy nhiên, việc vận chuyển sẽ được triển khai từ chiều nay và thực hiện cả vào buổi tối, phấn đấu trong ngày 10/9 cơ bản giải quyết tình trạng ùn ứ.

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Rác chất đống khắp nơi ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Rác sinh hoạt tồn lớn trên địa bàn phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, nên tùy khối lượng rác và mức độ tồn đọng tại từng khu vực, chúng tôi sẽ ưu tiên vận chuyển trước những điểm đang có nhu cầu cấp thiết”, ông Tuấn Anh nói.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là xử lý dứt điểm lượng rác đang tồn đọng, không để rác tiếp tục tràn lan tại các khu dân cư, đồng thời khôi phục hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

“Tinh thần chung là cố gắng trong ngày mai (10/9) cơ bản xử lý ổn định tình trạng rác tồn đọng, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống, sinh hoạt của người dân”, ông Tuấn Anh khẳng định.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, những ngày qua, tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, rác thải sinh hoạt tồn đọng ngày càng nhiều. Túi nilon, bao tải, thùng chứa đầy rác xuất hiện tại các điểm tập kết, gây mất mỹ quan, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nguyên nhân là người dân khu vực lân cận không cho xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông do cho rằng bãi đã quá tải, trong khi tình trạng ô nhiễm kéo dài chưa được giải quyết.

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Rác thải tràn ra đường ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc trong 4 ngày qua.

Trong ngày 9/9, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương đề xuất phương án xử lý, không để rác tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân và an ninh trật tự.

Viết Hà
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